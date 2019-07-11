Кишечная инфекция сразила треть группы в детском саду в Приморье

Новый очаг кишечной инфекции в Приморье вспыхнул в детском саде №9 «Ёлочка» в Арсеньеве. У семи детей обнаружен ротавирус, все они – из одной группы, в ней объявлен карантин, но детсад продолжает работать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В группе №5 детсада «Ёлочка» всего занимается 23 ребенка. Первому стало плохо еще в прошлую пятницу, 5 июля, его тут же отправили в больницу с рвотой.

- Он пришел в детский сад в пятницу, сначала все хорошо, а в начале десятого у него открылась рвота. Мы позвонили маме, она приехала и его забрала, - рассказывает заведующая детсадом Ольга Богачева. – До конца пятницы все остальные дети себя чувствовали хорошо, больше никаких симптомов не было. В больницу они стали поступать на выходных – в субботу и воскресенье. Я узнала об этом в субботу, организовала сотрудников, чтобы выходили на работу, дезинфицировали группу, пищеблок, кладовую. Отмывали все, генералили, потому что не знали, от чего это пошло.

Уже в понедельник приехал Роспотребнадзор – взяли смывы и пробы. Детсад закрывать не стали, карантин объявили только в одной группе - до 11 июля, то есть сегодня он уже заканчивается.

Все дети, которые были в контакте с заболевшими, сдают анализы на кишечную инфекцию, норовирус и ротавирус. В детский сад их принимают только со справкой.

Состояние госпитализированных детей врачи характеризуют как средней тяжести, но динамика положительная. Уточняется, что все юные пациенты с ротовирусной инфекцией должны провести в больнице Арсеньева семь дней, то есть выписывать их могут начать уже в пятницу.

Предыдущий случай массового отравления зафиксировали на этой неделе в летнем лагере «Юный рыбак» в Преображении. Там в больницу попало 67 человек, диагноз подтвердился у 20 детей и одной вожатой. В настоящий момент всех уже выписали из медучреждения, а лагерь временно закрыли, начало следующей смены переносится на неопределенный срок.