Лагерь «Юный рыбак» в Приморье закрыли после вспышки «желудочного гриппа»

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности детского лагеря «Юный рыбак» в поселке Преображение, где недавно произошла вспышка острой кишечной инфекции. В больниц попало 65 детей и двое вожатых. К сегодняшнему дню всех выписали, большинство уже отправили домой, в медучреждении остаются ночевать 4 детей, которых завтра заберут родители, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Состояние детей врачи считают удовлетворительным. Но медицинские организации предупредили о необходимости наблюдения по месту жительства.

Первое обращение за медицинской помощью произошло еще 7 июля, в воскресенье, когда отдыхавших в лагере детей посещали родители. В понедельник в учреждение прибыли медицинские работники, они провели осмотр детей и сотрудников лагеря, активно выявлено 70% заболевших - 20 детей и один вожатый. У всех заболевших одинаковые симптомы – боль в животе, рвота, температура, недомогание.

- Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, неустановленной этиологии. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Проведено лабораторное обследование контактных детей и сотрудников, материал для исследования доставлен в вирусологическую лабораторию ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». По результатам исследований установлен возбудитель – норовирус, - говорится в сообщении в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Специалисты в поисках источника инфекции собрали материал для лабораторных исследований – образцы воды, смывы с объектов окружающей среды, продукты питания. Проверка выявила нарушения санитарных норм и правил приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока. Составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак», материалы переданы в суд и прокуратуру. Ранее региональный СК сообщил, что проводит доследственную проверку.

- Нет, никакой антисанитарии у нас нет и быть не может, - говорит директор лагеря Олег Марковцев. - Нас проверяют регулярно, в том числе и до вспышки инфекции проверили дважды - перед началом сезона и во время первой смены, серьезных нарушений не было. Сейчас тоже существенных нарушений нет, но поскольку норовирус выявили, нас просто обязаны были временно закрыть. В чем причина вспышки инфекции, до сих пор не ясно, потому что до сих пор не выявлен так называемый «первый пациент».

Всего в лагере «Юный рыбак» на Шахматной смене отдыхало 165 детей, работало порядка 30 взрослых сотрудников. В больницу за эти три дня доставили 67 человек, то есть треть участников смены, завершилась она сегодня, 10 июля.

Следующая смена должна была начаться 13 июля, но ее старт откладывается. По прогнозам директора лагеря, принять детей он сможет 17-18 июля. До тех пор проведут масштабную дезинфекцию. Родителей, купивших путевки, уже обзвонили, четверо колеблются, но в итоге никто пока не изъявил желания их сдать, уверяет Олег Марковцев.