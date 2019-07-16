2019-07-16T04:05:56+03:00
Общество

Вандалы Спортивной гавани: найти любой ценой

По словам очевидцев, в момент разрушения мраморных перил возле них было 15 человек
Никита ДОЛГОВ
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Горожане привыкают к жизни без перилГорожане привыкают к жизни без перилФото: Никита ДОЛГОВ
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Новая неделя во Владивостоке началась с горячей новости о том, что набережная Спортивной гавани в центре Владивостока подверглась атаке вандалов. Получилось курьезно: часть мраморных перил обрушили еще в ночь на воскресенье, на следующий день именно тут город отмечал День рыбака, и только когда в понедельник мэр объявил награду за головы разрушителей, большинство горожан сообразило, что это вандализм, а не долгожданный ремонт.

Мэрия обратилась в полицию, но, видимо, особо не надеясь на помощь правоохранителей, глава города Олег Гуменюк пообещал из личных средств награду тому, кто прольет свет на происшествие.

Вандалы разрушили мраморные перила Фото: Никита ДОЛГОВ

Вандалы разрушили мраморные перилаФото: Никита ДОЛГОВ

Не то чтобы рассчитывая на деньги мэра, а просто по редакционному заданию корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» отправились на место преступления.

Решили начать с опроса сотрудников баров и кафе, расположенных вблизи разлома мраморного ограждения. На контакт вышел сотрудник только одного из четырех заведений - с «незаурядным» названием «Якорь». Молодой человек, стоящий на разливе хмельных напитков, пожелал не представляться, но рассказал, что как раз работал в момент обрушения.

- Все произошло в ночь с субботы на воскресенье, ориентировочно с двенадцати до часу. Я услышал шум и пошел посмотреть, что случилось. Подойдя поближе, я увидел сломанное ограждение и человек 15 стоявших рядом. Кто именно все сломал, я не видел. Была полная неразбериха, было много народу, - говорит информатор.

Обломки мраморных колон валяются на пляже Фото: Никита ДОЛГОВ

Обломки мраморных колон валяются на пляжеФото: Никита ДОЛГОВ

После непродолжительной беседы, мы попытались найти камеры видеонаблюдения. Но каково же было наше удивление, когда в одном из самых посещаемых мест города ближайшую камеру удалось найти только в районе фонтана.

Зато с нами охотно разговаривали прохожие. К слову, единого мнения по поводу вандализма на набережной у горожан нет.

- Мы давно не были на набережной, а тут такое! Конечно, все и так разваливается, но зачем еще больше усугублять?! Столько гостей из разных стран приезжают к нам в город и видят это... Хочется верить, что ограждение снесла не молодежь....

Вид на море освободился Фото: Никита ДОЛГОВ

Вид на море освободилсяФото: Никита ДОЛГОВ

Горожанин по имени Василий не смог сдержать эмоций и разразился гневной тирадой, в которой призывал «найти идиотов и всыпать им по ягодичной мышце 150 горячих».

Несколько молодых людей придерживаются иного мнения. Стас и Андрей считают, что акт вандализма не повредил, а наоборот помог. Он наконец-то остро привлек внимание городских властей к печальному состоянию набережной.

Акт вандализма распознали не сразу Фото: Никита ДОЛГОВ

Акт вандализма распознали не сразуФото: Никита ДОЛГОВ

- Мы пока сюда шли, успели, несколько раз споткнутся! Невозможно идти расслаблено, нужно все время смотреть под ноги.

В целом, горожане понемногу начинают привыкать к отсутствию части перил на набережной. Некоторые даже находят в этом плюсы, отмечая, что без ограждения лучше любоваться видами, да и фотозона на фоне Амурского залива получилась отличная.

Теперь это фотозона Фото: Никита ДОЛГОВ

Теперь это фотозонаФото: Никита ДОЛГОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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