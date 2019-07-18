2019-07-18T04:05:24+03:00
Общество

«Рынок на Спортивной давно надо было закрыть» - глава Владивостока

Олег Гуменюк считает, что возродить стадион было бы разумней
Александра ШОПЕНКО
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Градоначальник посчитал, что рынок на Спортивной давно нужно было закрытьГрадоначальник посчитал, что рынок на Спортивной давно нужно было закрытьФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Мэр Владивостока подводит итоги первых 100 дней с момента вступления в должность. Олег Гуменюк во время пресс-завтрака поделился с журналистами своим мнением на счет закрытия китайского рынка на Спортивной. Градоначальник считает, что стадион ТОФ - не место для торговли ширпотребом.

Олег Гуменюк признался, что узнал о закрытии рынка из СМИ, однако некоторые считали, что к разгону торговцев причастен сам мэр. Журналистам он сказал, что никакого отношения к этому не имеет.

- Я этот рынок не трогал. Ну а честно сказать: давно надо было его закрыть. Я на этом стадионе, где рынок, будучи еще ребенком, на картингах маленькие тренировки делал. Там большая была территория. Это был хороший спортивный объект, который бизнес захватил. У нас посмотрите, что со стадионами творится - раз-два и обчелся, - прокомментировал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он также отметил, что судьба спортивного комплекса на Снеговой Пади пока непонятна. Администрация разошлась во мнении с компанией, которая готовила проектно-сметную документацию. Причем господин Гуменюк назвал ее «недобросовестной». В ближайшее время мэрия объявит аукцион на новую проектно-сметную документацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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