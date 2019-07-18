Проезд по 27 рублей и 160 лишних автобусов: мэр Владивостока рассказал, что будет с общественным транспортом

Мэрия Владивостока серьезно взялась за систему общественного транспорта - специалисты провели исследование, которое показало, что по дальневосточной столице курсирует порядка 160-180 лишних автобусов. А чтобы эффективно выстроить систему общественного транспорта, необходимо повысить стоимость проезда.

- Вот мы резко убрали лишние автобусы, тогда должны измениться маршруты и интервал. После этого не будет коллапса на дорогах и много людей на остановках. Конечно, при условии, что автобусы будут работать как положено - до 12 часов ночи, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Он добавил, что коммерческие перевозчики вечером работать отказываются – говорят, что это неэффективно. Еще одна уловка частников – вместо нескольких больших вместительных автобусов ставить пять-семь маленьких. Так, по словам коммерсантов, эффективно, а по мнению жителей – нет.

- Качество автобусов никакое. На тех, которые я инспектировал, ездить невозможно. Я вышел на площадь и снял четыре автобуса за пять минут! – продолжил градоначальник.

Стоимость проезда, по словам мэра, должна быть выше нынешней. Цена за билет в автобус, согласно экономическим расчетам, должна составлять 27 рублей. Так тому и быть.

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