2019-07-19T09:33:09+03:00
Общество

Радиация и токсины: уникальный пляж бухты Стеклянная во Владивостоке может быть опасен

Туристы, массово собирающие стекла, везут домой и вредные вещества [фото, видео, опрос]
Никита ДОЛГОВ
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Пляж бухты СтекляннаяПляж бухты СтекляннаяФото: Сергей БАЛАНОВ
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Массовое разграбление уникального пляжа в бухте Стеклянная во Владивостоке туристами, в основном из Китая, может иметь и обратную сторону, несущую опасность для здоровья самих отдыхающих. Некоторые ученые считают, что жители поднебесной, приезжая на берег Уссурийского залива и набирая в пакеты отшлифованные волной стеклышки с керамикой, рискуют наткнуться на источник тяжелых металлов и радиации, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

К сожалению, не все гости приморской столицы задумываются, что разноцветная «галька» на пляже является последствиями огромной Горностаевской свалки, которая располагалась чуть южнее, прямо на берегу моря. Полигон существовал с 1964 по 2011 год и за период своей работы нанес мощный экологический удар по морской и прибрежной зоне. Более 40 лет в воду сбрасывали отходы, которые образовывались на территории Владивостока. Первой удар на себя принимала бухта Стеклянная, куда прибивало осколки бутылок и иной мусор.

Иностранные туристы опустошают уникальный пляж во Владивостоке.

По словам главного научного сотрудника лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Владимира Ракова, на пляже могут оставаться небезопасные вещества.

- На свалку в 60-70-х годах попадало все подряд. Не исключено, что туда могли попасть сосуды с радиоактивными веществами, которые тогда разрешали использовать не только в науке. Полигон был неприкрытый, и с него по ночам сваливали отходы в море, в том числе и бутылки. В мусоре попадалась ртуть и другие серьезные реактивы с тяжелыми металлами. Естественно, падая вниз, они разбивались и загрязняли обширную территорию, - говорит Раков.

По словам ученого, беспокойство вызывают и остатки керамики, которую раньше покрывали глазурью с использованием сурьмы, кадмия, мышьяка, а также некоторые предметы, покрашенные свинцовыми белилами. При изготовлении хрусталя используют свинец для окраски бутылок в нужный цвет, добавляют закиси хрома, кобальта и тому подобное. Все вышеуказанные вещества являются тяжелыми металлами и представляют опасность для человека.

Кусочки шлифованного морем стекла Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кусочки шлифованного морем стеклаФото: Сергей БАЛАНОВ

Впрочем, не все ученые разделяют опасения Ракова. Своим комментарием по это поводу поделился заведующий кафедрой экологии, биологии и природных ресурсов, Руководитель научно-образовательного центра СахГУ Валерий Ефанов.

- Вполне естественно, что при изготовлении стекла добавляют различные соли, закиси и иные вещества. Но концентрация этих веществ крайне мала и безопасна для человека. К тому же требования по содержанию этих веществ в стекле в России, а ранее в Советском Союзе более жесткие, нежели в странах Запада. Если вдруг после контакта со стеклом к вам в организм попадет несколько нанограмм «химии», то это абсолютно не страшно. Вред будет, если напрямую вдыхать ее или есть ложками.

По его словам, на сегодняшний день реальную угрозу здоровью могут причинить неубранные остатки кислотных аккумуляторов и разведенные морской водой батарейки с щелочной начинкой. Есть ли наличие элементов, дающих «фон» и опасные превышения тяжелых металлов непосредственно на «Стекляшке», еще предстоит выяснить. Но все ученые сходятся во мнении, что с течением времени кусочков стекла будет становиться все меньше, и со временем уникальный пляж, каких в мире всего два – у нас и в Калифорнии по ту сторону Тихого океана - превратится в обычный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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