У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло

Сегодня, 20 июля, у самолета Sukhoi Superjet 100 во время перелета из Китая во Владивосток треснуло лобовое стекло, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По имеющейся информации, авиалайнер следовал из Китая во Владивосток, во время полета по невыясненным причинам у самолета треснуло лобовое стекло.

Тем не менее, несмотря на угрозу разгерметизации кабины пилотов, самолет авиакомпании «Якутия» благополучно сел в аэропорту Владивостока без каких-либо происшествий. Во время полета пассажиры и члены экипажа не пострадали.

На борту лайнера находилось 69 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас лайнер осматривают специалисты технической службы. Им предстоит выяснить, по каким причинам во время полета произошла нештатная ситуация.