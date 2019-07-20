2019-07-20T16:23:55+03:00
Происшествия

У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Владивостока, никто не пострадал
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У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло.У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло.
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Сегодня, 20 июля, у самолета Sukhoi Superjet 100 во время перелета из Китая во Владивосток треснуло лобовое стекло, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По имеющейся информации, авиалайнер следовал из Китая во Владивосток, во время полета по невыясненным причинам у самолета треснуло лобовое стекло.

Тем не менее, несмотря на угрозу разгерметизации кабины пилотов, самолет авиакомпании «Якутия» благополучно сел в аэропорту Владивостока без каких-либо происшествий. Во время полета пассажиры и члены экипажа не пострадали.

На борту лайнера находилось 69 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас лайнер осматривают специалисты технической службы. Им предстоит выяснить, по каким причинам во время полета произошла нештатная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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