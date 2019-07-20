2019-07-21T15:54:26+03:00
Происшествия

Во сколько тайфун «Данас» ударит по Приморью

Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Ливень во Владивостоке. ФОТО: Юлия ПетлицаЛивень во Владивостоке. ФОТО: Юлия Петлица
Изменить размер текста:

Тайфун «Данас», наделавший бед в Японии и Корее, подошел к территории Приморского края в виде циклона со стороны Хасанского района. Синоптики считают, что он разделится на две части, одна будет смещаться на север, в сторону Хабаровского края, вторая - на северо-восток прижимаясь к побережью края вдоль Татарского пролива, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

На западе и юго-западе Приморья особенно сильные осадки начнутся во второй половине ночи, к 3:00 понедельника, 22 июля. Под ударом Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский районы. Их ждут осадки от 30 до 50 мм за 12 часов и менее. Но особенно сильный удар придется по территории Хасанского района - до 80 мм осадков.

В этих районах может затопить дороги, расположенные в низинах населенные пункты, ЧМС прогнозирует возможные аварии на ЛЭП, , нарушения в работе системы ЖКХ.

Пик осадков на юго-восточном побережье ожидается в 6:00 в понедельник. Цифры пугающие - в Находке, Партизанске, Дальнегорске, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском иТернейском районах ожидается 100-120 мм осадков за 12 часов и ветер 15-17 м/с, на побережье до 25 м/с.

Тут помимо затоплений дорог и коммунальных аварий нужно опасаться падения деревьев, широкоформатных конструкций и сорванных крыш. Всех отдыхающих на побережье предупреждают о высоком риске несчастных случаев из-за сильного ветра и волнением моря до 3 метров.

Наиболее сильные ливни ожидаются в 7:00, после чего циклон пойдет на спад. В ночь на вторник, 23 июля, он покинет территорию края. Но дожди в крае местами продолжатся вплоть до 26 июля.

Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Приморскому краю прибыла в населенные пункты, наиболее подверженные подтоплениям для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Всем жителям края рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, постаратьяс не пользоваться личным автотранспортом. Туристам рекомендуется покинуть места пребывания, попадающие в зону действия циклона.

В ТЕМУ:

Из-за надвигающегося тайфуна городские службы перешли в повышенный режим готовности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тихоокеанский флот прокомментировал гибель морпеха из-за несчастного случая
Совенка Кузю с тигриным характером выпустили на свободу в Приморье
«Мост сломал, видимо, шел с перегрузом»: иномарка вылетела с трассы в Приморье
Полиция Владивосток нагрянула к стоянщикам-нелегалам в Снеговой пади
До конца июля станет известно, как в Приморье будут сортировать мусор
Дорогу возле популярного ресторана Владивостока открыли раньше срока
Из-за надвигающегося тайфуна городские службы перешли в повышенный режим готовности
Энергетики провели модернизацию сетей в Надеждинском районе Приморья
Юные гребцы Приморья завоевали 14 медалей на всероссийских стартах
Погода во Владивостоке и Приморье на 20 июля 2019 года: переменная облачность, местами небольшой дождь
Житель Владивостока не выдержал расставания с девушкой и направил автомобиль в море
Катер с пассажирами на борту попал в шторм в Морском заповеднике и налетел на камни в Приморье
Банк России: темпы инфляции на Дальнем Востоке выше, чем по стране
Следователи полиции проводят проверку после смертельного ДТП с шестью погибшими в Приморье
ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии
Погода во Владивостоке и Приморье на 19 июля 2019 года: облачно, в отдельных районах пройдут ливни с грозами