Во сколько тайфун «Данас» ударит по Приморью

Тайфун «Данас», наделавший бед в Японии и Корее, подошел к территории Приморского края в виде циклона со стороны Хасанского района. Синоптики считают, что он разделится на две части, одна будет смещаться на север, в сторону Хабаровского края, вторая - на северо-восток прижимаясь к побережью края вдоль Татарского пролива, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

На западе и юго-западе Приморья особенно сильные осадки начнутся во второй половине ночи, к 3:00 понедельника, 22 июля. Под ударом Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский районы. Их ждут осадки от 30 до 50 мм за 12 часов и менее. Но особенно сильный удар придется по территории Хасанского района - до 80 мм осадков.

В этих районах может затопить дороги, расположенные в низинах населенные пункты, ЧМС прогнозирует возможные аварии на ЛЭП, , нарушения в работе системы ЖКХ.

Пик осадков на юго-восточном побережье ожидается в 6:00 в понедельник. Цифры пугающие - в Находке, Партизанске, Дальнегорске, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском иТернейском районах ожидается 100-120 мм осадков за 12 часов и ветер 15-17 м/с, на побережье до 25 м/с.

Тут помимо затоплений дорог и коммунальных аварий нужно опасаться падения деревьев, широкоформатных конструкций и сорванных крыш. Всех отдыхающих на побережье предупреждают о высоком риске несчастных случаев из-за сильного ветра и волнением моря до 3 метров.

Наиболее сильные ливни ожидаются в 7:00, после чего циклон пойдет на спад. В ночь на вторник, 23 июля, он покинет территорию края. Но дожди в крае местами продолжатся вплоть до 26 июля.

Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Приморскому краю прибыла в населенные пункты, наиболее подверженные подтоплениям для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Всем жителям края рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, постаратьяс не пользоваться личным автотранспортом. Туристам рекомендуется покинуть места пребывания, попадающие в зону действия циклона.

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