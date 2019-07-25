2019-07-25T04:24:38+03:00
Происшествия

В МИД России рассказали о состоянии моряков, задержанных КНДР по пути в Приморье

На борту судна «Сянхайлинь-8» находится 17 моряков, 15 из них – россияне
Александра ШОПЕНКО
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Инцидент произошел еще 17 июля, однако посетить задержанных моряков представители российского посольства смогли только 22 июля. Фото: 7388PetVladVikИнцидент произошел еще 17 июля, однако посетить задержанных моряков представители российского посольства смогли только 22 июля. Фото: 7388PetVladVik
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Пограничники КНДР высадились на борт российского рыболовецкого сейнера, который шел из Южной Кореи на промысел краба в Приморье. Судно задержали и отконвоировали в северокорейский порт Вонсан. Состояние моряков представители посольства РФ в Пхеньяне оценивают как удовлетворительное.

Инцидент произошел еще 17 июля, однако посетить задержанных моряков представители российского посольства смогли только 22 июля. Экипажу северокорейская сторона вменяет нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР. Перед азиатской стороной поставлен вопрос «об обеспечении надлежащих условий пребывания российских моряков».

- В настоящее время проводится выяснение обстоятельств произошедшего. Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. МИД России продолжает предпринимать предусмотренные действующим законодательством и международными договоренностями меры по защите прав и законных интересов российских граждан, - говорится в заявлении департамента информации и печати МИД России.

Задержанное судно принадлежит «Северо-Восточной рыболовной компании» (город Невельск, Сахалинская область). Власти региона также подключились к освобождению моряков, задержанных в КНДР. Как выяснилось, трое из краболовов – жители сахалинских городов Невельск, Корсаков и Холмск.

- В случившемся сейчас разбираются компетентные органы. В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации, - прокомментировал Сергей Будкин, заместитель губернатора Сахалинской области.

Семьям задержанных моряков, как добавили в правительстве островного региона, оказывается вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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