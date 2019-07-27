Ограничение движения на День ВМФ-2019 во Владивостоке: проезд в центре города будет ограничен на шесть часов

Центр дальневосточной столицы 28 июля будет недоступен для машин. Ограничение движения в День ВМФ-2019 во Владивостоке будет действовать с 8:00 утра до 14:00 часов дня. В этот период также будет запрещена парковка.

Движение транспорта временно будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог:

- на Пограничной улице: от пересечения с Семеновской до пересечения со Светланской;

- на Светланской улице: от пересечения с Посьетской до пересечения с Пограничной;

- на Набережной улице: от пересечения со Светланской до пересечения с Тигровой;

- на Тигровой улице: от пересечения с Набережной до пересечения со Светланской;

- в Красноармейском переулке: от пересечения с улицей Набережной до дома номер 9 по улице Набережной;

- на 1-й Морской улице: от пересечения с Бестужева до пересечения с Тигровой.

Также Ограничение движения в День ВМФ-2019 во Владивостоке будет действовать с 6:00 утра до 23:00 часов вечера на участке автодороги по Батарейной улице - на пересечении с Западной улицей.

Объезжать указанные участки жителям и гостям Владивостока рекомендуют по улицам Лейтенанта Шмидта, Адмирала Захарова, Бестужева, 1-й Морской, Верхнепортовой, Алеутской, Семеновской.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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