«Они просто хотят жить»: активисты спасают животных, брошенных на произвол судьбы в затопленных селах Приамурья
Удар стихии в Амурской области проверяет на прочность не только дома и выдержку местных властей, но и человечность людей. Вода нещадно топит села, погребая строения, а людей эвакуируют в более безопасные места. Только вот о безопасности тех, кого мы приручили, теперь заботиться некому.
Основной удар стихии пришелся на село Норск, где уровень реки Селемджа выше опасного явления на один метр. Почти все покинули свои дома, в которые пребывает вода. Те жители села, кто решил остаться, спасаются на чердаках.
Активисты спасают животных и уводят их в более безопасное место. Фото: tim0n050Фото: Социальные сети
Однако в селе остались те, кто в силу природы не может забраться на чердак или эвакуироваться из затопленных мест. Это животные – собаки, маленькие котята, свиньи, коровы и далее по списку. Фотографии и видео как никогда остро нуждающихся в помощи братьев наших меньших опубликованы в интернете. Кадры заставляют крепко задуматься над тем, что есть человек с большой буквы «Ч». Видимо, тем, кто забыл отпереть засов свинарника или отпустить собаку с цепи, неведомы чувства ответственности, сострадания и жалости.
Люди спасают животных, брошенных в подтопленных селах Приамурья.Социальные сети
Но мир, как водится, не без добрых людей. В затопленных населенных пунктах есть люди, которые соблюдают право животных на жизнь. Они спасают животных и уводят их в более безопасное место.
Почти все покинули свои дома, в которые пребывает водаФото: Социальные сети
- Спасибо, что не оставили зверей. Им, бедным, вообще некуда деться. Берегите себя! – пишут слова поддержки пользователи в социальных сетях.
«Комсомолка» призывает людей к ответственному отношению с домашними животными! У них есть только вы.
ИСТОЧНИК KP.RU