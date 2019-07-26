2019-07-26T13:47:32+03:00
Происшествия

«Они просто хотят жить»: активисты спасают животных, брошенных на произвол судьбы в затопленных селах Приамурья

Опубликованные кадры заставляют сжиматься сердце [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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В затопленных населенных пунктах есть люди, которые соблюдают право животных на жизнь. Фото: goryachie_cerdcaВ затопленных населенных пунктах есть люди, которые соблюдают право животных на жизнь. Фото: goryachie_cerdcaФото: Социальные сети
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Удар стихии в Амурской области проверяет на прочность не только дома и выдержку местных властей, но и человечность людей. Вода нещадно топит села, погребая строения, а людей эвакуируют в более безопасные места. Только вот о безопасности тех, кого мы приручили, теперь заботиться некому.

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Люди спасают животных из затопленных домов в Амурской области
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Основной удар стихии пришелся на село Норск, где уровень реки Селемджа выше опасного явления на один метр. Почти все покинули свои дома, в которые пребывает вода. Те жители села, кто решил остаться, спасаются на чердаках.

Активисты спасают животных и уводят их в более безопасное место. Фото: tim0n050 Фото: Социальные сети

Активисты спасают животных и уводят их в более безопасное место. Фото: tim0n050Фото: Социальные сети

Однако в селе остались те, кто в силу природы не может забраться на чердак или эвакуироваться из затопленных мест. Это животные – собаки, маленькие котята, свиньи, коровы и далее по списку. Фотографии и видео как никогда остро нуждающихся в помощи братьев наших меньших опубликованы в интернете. Кадры заставляют крепко задуматься над тем, что есть человек с большой буквы «Ч». Видимо, тем, кто забыл отпереть засов свинарника или отпустить собаку с цепи, неведомы чувства ответственности, сострадания и жалости.

Люди спасают животных, брошенных в подтопленных селах Приамурья.Социальные сети

Но мир, как водится, не без добрых людей. В затопленных населенных пунктах есть люди, которые соблюдают право животных на жизнь. Они спасают животных и уводят их в более безопасное место.

Почти все покинули свои дома, в которые пребывает вода Фото: Социальные сети

Почти все покинули свои дома, в которые пребывает водаФото: Социальные сети

- Спасибо, что не оставили зверей. Им, бедным, вообще некуда деться. Берегите себя! – пишут слова поддержки пользователи в социальных сетях.

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Активисты спасают животных, которые остались в подтопленных домах
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«Комсомолка» призывает людей к ответственному отношению с домашними животными! У них есть только вы.

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Кадры наводнения из Норска. Эвакуированы 150 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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