«Они просто хотят жить»: активисты спасают животных, брошенных на произвол судьбы в затопленных селах Приамурья

Удар стихии в Амурской области проверяет на прочность не только дома и выдержку местных властей, но и человечность людей. Вода нещадно топит села, погребая строения, а людей эвакуируют в более безопасные места. Только вот о безопасности тех, кого мы приручили, теперь заботиться некому.

goryachie_cerdca Люди спасают животных из затопленных домов в Амурской области

Основной удар стихии пришелся на село Норск, где уровень реки Селемджа выше опасного явления на один метр. Почти все покинули свои дома, в которые пребывает вода. Те жители села, кто решил остаться, спасаются на чердаках.

Активисты спасают животных и уводят их в более безопасное место. Фото: tim0n050Фото: Социальные сети

Однако в селе остались те, кто в силу природы не может забраться на чердак или эвакуироваться из затопленных мест. Это животные – собаки, маленькие котята, свиньи, коровы и далее по списку. Фотографии и видео как никогда остро нуждающихся в помощи братьев наших меньших опубликованы в интернете. Кадры заставляют крепко задуматься над тем, что есть человек с большой буквы «Ч». Видимо, тем, кто забыл отпереть засов свинарника или отпустить собаку с цепи, неведомы чувства ответственности, сострадания и жалости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/722479" frameborder="0"></iframe> Люди спасают животных, брошенных в подтопленных селах Приамурья.Социальные сети

Но мир, как водится, не без добрых людей. В затопленных населенных пунктах есть люди, которые соблюдают право животных на жизнь. Они спасают животных и уводят их в более безопасное место.

Почти все покинули свои дома, в которые пребывает водаФото: Социальные сети

- Спасибо, что не оставили зверей. Им, бедным, вообще некуда деться. Берегите себя! – пишут слова поддержки пользователи в социальных сетях.

alexkozirin Активисты спасают животных, которые остались в подтопленных домах

«Комсомолка» призывает людей к ответственному отношению с домашними животными! У них есть только вы.