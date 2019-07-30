2019-07-30T10:01:31+03:00
Общество

Официально: задержан начальник уголовного розыска Приморья

Миляев пока в статусе подозреваемого, но уже сегодня ему предъявят обвинение
Сергей БАЛАНОВ
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Андрей Миляев. Фото: сайт УМВД по Приморскому краюАндрей Миляев. Фото: сайт УМВД по Приморскому краю
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В Приморье задержан начальник Управления уголовного розыска УМВД России по региону Андрей Миляев. Информацию об этом «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили два источника в силовых структурах.

Причина задержания официально пока не разглашается, но дело обещает быть громким. В операции участвовали сотрудники ФСБ и Шестого следственного управления СКР в Хабаровске.

По информации источника, Миляев пока в статусе подозреваемого, но уже сегодня ему предъявят обвинение.

Обновление: Источники «Комсомолки» не подтверждают распространенную в СМИ информацию о том, что при обыске в квартире Миляева якобы найден миллиард рублей.

- Деньги во время обысков не обнаруживались и не изымались, - сообщил собеседник.

Полковник полиции Андрей Миляев родился 15 января 1969 года в Днепропетровской области Украинской ССР. В 1997 году окончил юридический институт МВД России, в 2013 году Академию Управления МВД России.

Начинал службу младшим инспектором уголовного розыска ОВД Советского района Владивостока. С июля 1997 года - оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями, с августа 2001 года - оперуполномоченный межрайонного отдела по раскрытию заказных убийств и к 2008 году дослужился до начальника оперативно-розыскной части №4 - та самая «ОРЧ на Карбышева», о методах которой хотят страшные легенды.

С 29 июля 2013 года работал в должности начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

Это уже не первое громкое задержание в структурах приморской полиции. В феврале 2017-го арестовали заместителя главы УМВД по Приморскому краю Илью Шамратова. Его обвиняют в присвоении премий, которые он выписывал подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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