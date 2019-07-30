2019-07-30T06:37:21+03:00
Общество

Миллиард в квартире полковника полиции Приморья? Источники «КП» назвали точную сумму

Обыски в квартире задержанного начальника уголовного розыска региона действительно были
Сергей БАЛАНОВ
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В квартире полковника полиции обнаружили незначительную суммуВ квартире полковника полиции обнаружили незначительную суммуФото: Мария ЛЕНЦ
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В сети появились новые подробности задержания начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева. Ряд СМИ распространил неофициальную информацию о том, что при обысках в квартире полковника полиции якобы более миллиарда рублей наличными.

Источник «Комсомольской правды – Владивосток» утверждает, что оперативники, проводившие обыски, деньги находили, но информация про миллиард не соответствует действительности.

- Деньги и ценности во время обысков не изымались, - сообщил собеседник, уточнив, что найденные в квартире около 100 тысяч рублей к делу отношения не имеют и вещественными доказательствами не являются.

Андрей Миляев. Фото: сайт УМВД по Приморскому краю

Андрей Миляев. Фото: сайт УМВД по Приморскому краю

Известно, что Андрея Миляева задержали в обед 29 июля сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК (дислоцируется в Хабаровске). Официально ведомства дело комментариев по делу Миляева не давали. Сегодня ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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