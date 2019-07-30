МВД начало проверку в отношении начальника угрозыска Приморья

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-30T10:29:53+03:00

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В настоящее время в связи с задержанием начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева по подозрению в злоупотреблении полномочиями проводится служебная проверка, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе ведомства.

- В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе.

Андрея Миляева задержали в обед 29 июля сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и Шестого следственного управления СРК (дислоцируется в Хабаровске). Для задержания из Хабаровска прибыла специальная группа. На избрание меры пресечения у оперативников есть 72 часа.

По мнению следствия, у Андрея Миляева обнаружился собственный лесозаготовительный бизнес в Дальнегорске. Нелегальный. Но ведь он по роду деятельности сам участвовал в совещаниях при МВД и ФСБ и знал о всех готовящихся проверках в пунктах приема, хранения и переработки древесины. Поэтому проверках сообщал своему бизнес-партнеру, предпринимателю Денису Строкачу, тот передавал ее гражданам Китая, и они быстро покидал проверяемый пункт.

Тем временем ряд СМИ распространил информацию о том, что при обысках в квартире полковника полиции якобы нашли более миллиарда рублей наличными. Источник «Комсомольской правды – Владивосток» утверждает, что оперативники, проводившие обыски, деньги находили, но информация про миллиард не соответствует действительности. На самом деле при обыске изъято всего 39 тысяч рублей.

Полиция начала служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU