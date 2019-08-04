2019-08-04T09:25:11+03:00
Общество

Приморье вошло в тройку регионов по заболеваемости туберкулезом

Наш край по количеству заболевших опережает только Чукотка и Республика Тыва
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В 2018 году на 100 тыс. населения было 280,8 больных. Фото: pixabay.comВ 2018 году на 100 тыс. населения было 280,8 больных. Фото: pixabay.com
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Приморский край вошел в тройку лидеров среди регионов России по заболеваемости туберкулезом в 2018 году. Такой вывод следует из данных, которые опубликовало министерство здравоохранения России, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Так, согласно статистике, на территории Приморья в прошлом году было зафиксировано большое количество заболевших: 280,8 больных на 100 тысяч человек. Среди всех регионов России – это один из самых высоких показателей. Приморский край опережают только Чукотка и Республика Тыва. В первом случае на 100 тысяч населения приходится 526,9 пациента, а во втором – 512,6 больных.

Среди самых благоприятных регионов отмечается Ненецкий автономный округ, Белгородская область и Архангельская область. Здесь на 100 тысяч человек приходится по 20,5, 19,8 и 17,1 пациент соответственно.

По информации «Приморской газеты», эпидпорог в Приморском крае превышает среднероссийский в 2,3-2,5 раза. Наибольшее число пациентов в крае отмечается в Дальнереченске и Партизанске. Чуть ниже в Михайловском, Октябрьском, Спасском, Тернейском, Хасанском муниципальных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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