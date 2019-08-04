2019-08-04T12:18:49+03:00
Происшествия

Отключился свет и повалены деревья: Фото и видео тонущего Благовещенска

Только за один час в городе выпала десятидневная норма осадков
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Ливень затопил улицы Благовещенска. Фото: соцсетиЛивень затопил улицы Благовещенска. Фото: соцсети
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Мощный ливень обрушился на Благовещенск вчера, 3 августа. Из-за большого количества осадков оказались затоплены несколько улиц, а также приусадебные участки. Кроме этого, разгулявшаяся стихия спровоцировала отключения электроэнергии и обрушения деревьев, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Сейчас власти города пытаются ликвидировать последствия стихии. Фото: соцсети

Сейчас власти города пытаются ликвидировать последствия стихии. Фото: соцсети

По информации администрации Благовещенска, только за один час в городе выпало 44 миллиметра осадков, что является опасным метеорологическим явлением и соответствует десятидневной норме осадков. Здесь также отметили, что стихия нанесла большой урон областной столице: часть города остались без электричества, затоплены улицы и приусадебные участки, повалены деревья и даже произошла остановка водозабора. Власти города активно проводят оценку нанесенного ущерба.

Ливень в Благовещенске.Автор: instagram.com/autoroad.blg

«Повреждены несколько объектов социальной сферы. В частности, протекла кровля в гимназии № 1, зашла вода в четвертый корпус детского сада № 35 на КПП, подтоплен частный сектор, городские дороги, повалены деревья», - сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ливень в Благовещенске затопил улицы города.Автор: instagram.com/mysya_blag/! другой источник

Сейчас специалисты «ГСТК» проводят откачку воды с особенно проблемных участков, в частном секторе, а также с объектов социальной инфраструктуры. Кроме этого, в городе ведутся работы по углублению кюветов, очищают дождеприёмные колодцы.

По оценке коммунальщиков, из-за переполненности Амура и Зеи, а также из-за переувлажнённости грунта вода из города может уходить значительно дольше.

Вода уходит слишком медленно. Фото: соцсети

Вода уходит слишком медленно. Фото: соцсети

Кроме этого, стало известно, что уровень воды в реке Зея значительно вырос, из-за чего в Благовещенском районе Амурской области появилась угроза разрушения дамбы. По этой причине в селе Усть-Ивановка, которое расположено на левом берегу реки, объявлена эвакуация населения.

Как отметили в администрации Благовещенского района, в зоне риска находятся улицы Военная, Садовая, Связистов и Спортивная.

Торговый центр в Благовещенске начал тонуть из-за дождя.Автор: instagram.com/autoroad.blg/! другой источник

Улицы Благовещенска моментально превратились в реки. Фото: instagram.com/openblg/

Улицы Благовещенска моментально превратились в реки. Фото: instagram.com/openblg/

Из-за дождя в Благовещенске затопило ТЦ.Автор: instagram.com/blag.news/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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