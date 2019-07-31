Ксения Николаевна Пархоменко: «ПримаМед+»

Ксения Николаевна профессионал высокого уровня, она прикладывает максимум знаний и умений для обследования и консервативного лечения пациентов. Общий стаж в отрасли – более 10 лет.

Чаще всего к Ксении Николаевне обращаются пациенты с острыми и хроническими синуситами, тонзиллитом, аденоидитом, искривлением перегородки носа и аллергическим ринитом.

Доктор оказывает целый комплекс медицинских услуг для успешного лечения пациентов:

- полная диагностика лор-органов (ухо, горло, нос);

- точная диагностика степени гипертрофии аденоидов, заболеваний уха (тимпанометрия, импендансометрия);

- лечение острого заболевания уха и горла путем лимфотропного введения препаратов;

- выполнение УЗИ пазух носа, в том числе детям и беременным женщинам;

- безпункционный метод лечения синусита;

- лечение хронического тонзиллита и аденоидита на аппарате Тонзиллор.

Ксения Николаевна мастерски проводит высокотехнологичные, щадящие, эндоскопические операции на полости носа, в пазухах, носоглотке и глотке:

Аденотомию (удаление аденоидов), тонзиллотомию (частичное удаление миндалин), тонзилэктомию (удаление миндалин), вазотомию (прижигание носовых раковин), удаление кист верхнечелюстных пазух, мицетом (грибок в пазухе), инородных тел, удаление полипов, септопластика (исправление перегородки носа).

Прошла специализированное обучение в ведущих медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Этого доктора пациенты любят за доброжелательность и чуткость, а коллеги по работе заслужено уважают за умение работать в команде, взаимовыручку и тактичное поведение.

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Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 103

тел. 8 (423) 244 55 55

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