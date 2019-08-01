2019-08-01T02:34:07+03:00
Общество

КЛИНИКА ГОДА 2019: на сайте «КП-Владивосток» началось голосование за лучших врачей и лечебные учреждения города

Лучшие клиники и врачи Приморья ждут награды от экспертов и народное признание благодарных пациентов и читателей «КП»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Вместе с читателями «КП» мы выбираем лучших врачей и лечебные учреждения нашего города и края. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя, и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов. Мы принимаем ваши голоса за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения Владивостока и Приморского края.

«Доктор года - 2019» – одна из самых ярких и почетных номинаций конкурса «Клиника года - 2019». Кстати, здесь можно не только проголосовать за тех врачей, кого вы уже знаете, но и познакомиться со специалистами, которых стоит узнать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Свою награду вручит и «Комсомолка»: за самые актуальные и полезные для читателей материалы на тему медицины и здоровья.

Голосование уже началось! Поддержите тех, кто достоин быть лучшим.

Следить за ходом проекта можно в нашей газете, на сайте kp.ru (раздел «Клиника года») и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Всем удачи и здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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