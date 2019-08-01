Новая надежда: когда достроят дома пайщикам ЖСК «Остров» во Владивостоке

Ситуация вокруг жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке долгое время оставалась напряженной, но теперь у пайщиков появилась уверенность, что все 252 дома будут достроены в 2019 году. Сейчас вопрос на особом контроле у правительства Российской Федерации и ДОМ.РФ. В очередной раз тема достройки объекта поднималась во время совещания во Владивостоке в четверг, 1 августа.

- Безусловно, после проблем с предыдущим подрядчиком появился умеренный оптимизм. В последнее время на площадке появились рабочие, идут работы. Видно желание нового подрядчика завершить объект, - рассказал «КП» пайщик кооператива Максим Свиридов.

По его словам, после того, как у кооператива начались проблемы с предыдущим подрядчиком «ИСК «Аркада», ДОМ.РФ включился особенно плотно.

- Это радует, и большое спасибо им за это! Обещают достроить дома до конца года – хорошо, что наконец есть какие-то внятные временные рамки, - добавил собеседник издания.

ЖСК "Остров" во ВладивостокеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Именно ДОМ.РФ занимается решением проблемы ЖСК «Остров» по поручению правительства Российской Федерации с 2018 года. С февраля этого года по инициативе участников кооператива к строительству домов приступил новый генеральный подрядчик – компания «РК Строй».

- Процесс строительства активизировался. На строительной площадке идут работы, - рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. – Строительство жилых домов и инфраструктуры новый подрядчик завершит в 2019 году. Дорога от Университетского проспекта до поселка будет достроена под контролем администрации Владивостока.

- Определены подрядные организации, которые провели мобилизационные работы и приступили к выполнению строительно-монтажных работ. Параллельно с этим проводится инвентаризация работ, выполненных предыдущим подрядчиком, - добавил представитель компании «РК Строй» Алексей Адикаев.По информации генерального подрядчика компании «РК-Строй», десятки домов уже находятся в высокой степени готовности. Первые три очереди планируется сдать в сентябре 2019 года, четвертую и пятую очереди – в ноябре.

Предыдущий подрядчик «ИСК «Аркада», которому было перечислено 68% от цены договора на строительство домов, 60% аванса за прокладку инженерных сетей, а также 80% аванса на строительство городской дороги, приостановил строительство. В связи с этим пайщики приняли решение обратиться за помощью к ДОМ.РФ. Также в одностороннем порядке кооператив объявил о расторжении контрактов с «Аркадой» на строительство домов и объектов инфраструктуры.

Но выполнить свои обязательства по строительству городской дороги от Университетского проспекта до поселка придется все-таки «ИСК «Аркада».

Скоро участники кооператива получат свои домаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Напомним, что ЖСК «Остров» создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также граждане, имеющие трех и более детей. Для них из федеральной собственности выделили 400,5 тысяч квадратных метров земли. Строительство жилья началось в 2016 году.