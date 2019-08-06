Медузы Японского моря: как избежать встречи и не погибнуть от укуса

С повышением температуры воды в приморских акваториях вместе с отдыхающими активизируются и один из самых неприятных и даже опасных обитателей моря - медузы. Эти существа ежегодно поднимаются со дна и массово прибиваются к побережью в последний месяц лета, мешая отдыху на самых популярных пляжах Приморья.

О том, какие медузы представляют опасность, где они водятся и что делать при «ожоге», рассказал «Комсомольской правде - Владивосток» научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

По словам Ракова, в Японском море можно выделить два вида медуз - это сцифоидные и гидроидные. Опасными для человека является именно гидроидные, так как среди них находятся медузы-крестовики.

В экспозиции «Японское море» в Приморском океанариуме поселились медузы-крестовики. Фото: Марат Хайдаров, primocean.ru

В данный период времени из-за жары и резкого повышения температуры воды идет резкий рост числа медуз. Ядовитые медузы чаще всего живут в зарослях морской травы, на небольшой глубине и, как правило, в закрытых бухтах. Наибольший риск встретиться с крестовиками есть в бухтах части северной Уссурийского залива, таких как Тавайза, в Угловом заливе, на пляже Татарка, на пляжах полуострова Шкота (Эгершельд), в бухте Новик и частично на Шаморе.

ЕСЛИ УЖАЛИЛА МЕДУЗА

Крестовики имеют на своих щупальцах особые стрекательные клетки, которые вырабатывают сильный яд, нужный медузе для защиты и охоты. Эти клетки называются нематоциты и работают по принципу гарпуна. При соприкосновении с медузой они выстреливают, цепляются на кожу и по микроканалу пускают нервнопаралитический яд. После контакта стрекательные клетки остаются на коже и продолжают вырабатывать яд. Укус медузы ощущается как ожог или удар током. Особо опасны «ожоги» таких медуз в области шеи и головы.

Медузы-крестовики в Приморском океанариуме. Фото: Марат Хайдаров, primocean.ru

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МЕНЯ УКУСИЛ КРЕСТОВИК?

Обычно после атаки медузы на месте контакта появляется покраснение и зуд. В промежутке от 15 до 30 минут начинает расти температура, которая очень плохо сбивается, появляется слабость, головная боль, тошнота и боли в сердце.

Что делать, если ужалила ядовитая медуза.

Нервнопаралитический яд, который вырабатывают крестовики, может вызвать у человека мышечный спазм. При самом неблагоприятном исходе событий у пострадавшего произойдет болевой шок, собьется дыхание, откажут конечности, и он без сопротивления пойдет ко дну. Чтобы исключить такое развитие событий, после дискомфортных ощущений лучше сразу выйти на берег.

После выхода из воды первым делом нужно убрать «ядовитые гарпуны» - остатки щупальцев. Внимание: нельзя расчесывать и трогать рану голыми руками, чтобы не усугубить ситуацию и не получить новый ожог. Самый действенный способ - это обильно промыть поврежденное место соленой водой или водой с содой. Обычную воду на ожог категорически лить нельзя, она только усилит жжение. Затем по возможности протереть ожог любым спиртосодержащим раствором или яблочным уксусом. Эти растворы помогут нейтрализовать действие яда.

К слову, некоторые граждане практикуют «дедовский способ» помочиться на ранку. Но ученые считают, что данный «метод» пользы не принесет.

Рекомендуется пить много воды, чтобы ускорить выведение яда из организма.

Даже после проведения качественной первой медицинской помощи могут возникнуть осложнения. Лучше не рисковать своим здоровьем и проконсультироваться со специалистом.

Медуза-крестовик. Фото: сайт МЧС России

- Ожог крестовика никак не лечится. Противоядий пока не придумали. Обычно интоксикация длится от двух до трех дней. Взрослые при стабильном состоянии этот период могут переждать дома, принимая антигистаминные препараты. Людям, которые имеют дополнительные заболевания, нужно сразу обратиться к врачу, - говорит Владимир Раков.

У детей ожоги медуз проходят сложнее и могут вызывать аллергические реакции и сильные боли. При соприкосновении с обычной медузой можно обойтись антигистаминными препаратами и первой помощью. Если ребенка ужалил крестовик, то нужно не медлить и срочно ехать в ближайшую больницу.

По мнению специалистов, чтобы избежать встречи с крестовиками, нужно придерживаться всего двух правил: купаться в открытых бухтах и не заплывать в заросли водорослей.

БЕЗОПАСНЫЕ ЖЕЛЕШКИ

Также сейчас можно встретить корнеротых медуз - большие синие, а также ушастые аурелии - белые медузы, напоминающие линзы с четырьмя кольцами внутри. Эти виды встречаются в акватории довольно часто, особенно в жаркую погоду. Обе медузы опасности для человека не представляют. Максимум, что они могут сделать после контакта, это оставить легкое жжение, схожее с «ожогом» от крапивы.

Аурелии. Фото: pixabay.com

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