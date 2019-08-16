Последствия тайфуна «Кроса» в Приморье: блокада жителей, режим ЧС и затопленные дороги

Придомовые территории, дороги и огороды оказались потоплены сильными ливнями в Приморье. Из-за обильных осадков жители поселков Красноармейского района оказались в блокаде, в Дальнереченском районе ввели режим ЧС, а в ближайшее время речные стоки вызовут наводнения в более чем десятке районах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные «Примгидромета».

На западную и юго-западную часть Приморского края днем 16 и ночью 17 августа оказал действие не только тайфун «Кроса», но и экс-тайфун «Лекима».Тропические штормы вызвали сильные наводнения по всему краю. Только в ночь на 16 августа выпало до 47 мм осадков за менее чем 12 часов. В Хасанском районе осадки достигли 125 мм. К слову, это 70% от месячной нормы.

Реки Хасанского, Октябрьского, Уссурийского. Ханкайского, Пограничного районов вышли из берегов и затопили многие населенные пункты. Режим ЧС ввели в Дальнереченском городском округе, где подтопило 119 придомовых территорий.

Буквально вчера редакция «КП – Владивосток» выпускала материал о жителях Красноармейского района, которые оказались отрезаны от цивилизации дождевыми стоками, еще до обострения погодных условий. Приморцы бросили клич о помощи, поскольку находились без поставок продуктов дольше четырех дней. А сегодня, 16 августа, еще больше сел Красноармейского района оказались в блокаде. Сотрудники Примавтодора утверждают, что из-за подъема воды не могут восстановить подъезд к таким населенным пунктам как: Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. Всего в районе подтоплено 10 участков.

Глава района Наталья Гриценко сообщила, что накануне в эти села, в которых проживают 703 человека, доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет.

Сильные дожди сформировали паводки на южных и западных реках – подъем воды в притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, реках Казачка, Борисовка - от 1.2 до 2.0 м. Последняя вышла из низких берегов. На остальных реках уровень воды поднялся до 0,5 м за сутки. На этом заполнение бассейнов рек не остановится, за двое суток подъем воды за паводок составит до 3,5 метров, а по основному течению до 2 метров.

В ближайшее время речные стоки также подтопят Спасский, Михайловский, Анучинский, Шкотовский Партизанскиц, Лазовский. Кавалеровский и Ольгинский районы. Вода в реках поднимется на 1,5 метров. Дождевые и речсные стоки подтопят населенные пункты вместе с дорогами.

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