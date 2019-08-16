«Чуркин» погрузился во мрак: тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции

Авария на подстанции «Чуркин», потребителями которой являются жители Первомайского района Владивостока, случилась сегодня, 16 августа, днем. Как сообщают очевидцы, произошло короткое замыкание. Некоторые даже услышали хлопок, после которого район «опустился во мрак». О том, что в работе оборудования случился сбой, в «Приморских электрических сетях» узнали в 15:33.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726312" frameborder="0"></iframe> Короткое замыкание на подстанции оставило жителей Первомайского района без света..dpskontrol_125rus

Известно, что до сих пор без света сидят тысячи людей. Точное количество домов и квартир, которые остались без электросбережения – пока неизвестно.

Многие уже успели сделать выводы о том, что причиной коммунальной аварии стал тайфун «Кроса», который принес в Приморский край штормовой ветер и сильные дожди. Однако специалисты уверяют, стихия в этом происшествии не сыграла никакой роли. Точные выводы, в любом случае, делать пока рано.

- На месте уже работают бригады специалистов, рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Евгения Левада, специалист по связям с общественностью филиала ДРСК «Приморские электрические сети». – Совершенно точно могу сказать, что никаких взрывов, о которых сейчас говорят в интернете, не было. Энергетики уже приступили к осмотру оборудования и восстановлению электроснабжения.

Известно, что сейчас работники занимаются переводом потребителей из Приморского района на резервные источники питания. По прогнозам специалистов, свет в домах жителей появится сегодня.

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