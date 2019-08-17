2019-08-17T07:45:53+03:00
Общество

Руки прочь от «Штурвала»! Безруков, Аронова, Носик – скандал со сносом именитого кафе во Владивостоке дошел до столичных звезд

Актеры театра и кино заступились за Виталия Дудко и записали обращение мэрии [видео]
Кристина ГРИН
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Столичные звезды записали видеообращения мэрии Владивостока в поддержку кафе "Штурвал". Фото: скрин с видеообращений.Столичные звезды записали видеообращения мэрии Владивостока в поддержку кафе "Штурвал". Фото: скрин с видеообращений.
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Информация о сносе легендарного кафе «Штурвал», который находится на Русском острове, дошла и до столицы. Теперь бороться с мэрией будет не только Виталий Дудко – владелец «Штурвала», но и звезды театра и кино. Они в свое время успели побывать во Владивостоке и посетить знаменитое кафе. Новость о его сносе стала для них неприятным известием, и они заступились за Дудко, записав видеосообщения. Каждый из них уверен, что «Штурвал» - совершенно особенное место, в котором они могли встречаться и дегустировать приморские деликатесы. Стоять в стороне и смотреть, как исчезает одно из их любимых мест, московские звезды не стали.

Видеобращение мэрии Владивостока от Андрея Кайкова..

Видеообращение мэрии Владивостока от Сергея Безрукова..

Среди актеров театра и кино к администрации Владивостока обратились: Сергей Безруков, Александр Носик, Андрей Кайков, Мария Аронова, Игорь Ливанов и другие. Все они назвали «Штурвал» потрясающим туристическим местом. Звезда культового сериала «Бригада» Сергей Безруков даже призвал гостей известного кафе присоединиться к акции и записать подобное видео в защиту приморского заведения. Хорошие отзывы получил и сам владелец Виталий Дудко. Каждый из звезд поблагодарил его за радушный прием. Актеры надеются, что ничего не помешает посетить «Штурвал» и насладиться морепродуктами в следующий раз.

Видеообращение мэрии Владивостока от Александра Носика..

Видеообращение мэрии Владивостока от Марии Ароновой..

- Я благодарен тому, что именитые гости не остались в стороне. Встали на защиту привычным для творческих людей способом, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Виталий Дудко, владелец кафе. – Удивительно, что сейчас в регионе разруха из-за тайфуна, но мэрию волнует именно снос «Штурвала». У администрации не хватает средств для ремонта дорог и прочего, а снести кафе - запросто, видимо, на это деньги имеются. Уверен, что это чей-то заказ, но мы с моими гостями и юристами будет бороться до конца. Призываю властей прекратить все разрушать, а начать уже созидательную деятельность.

Напомним, что заведение с 20-летним стажем решили снести по решению администрации Владивостока. Роспотребнадзор сперва выявил нарушения в сфере санитарии, затем власти выяснили, что у Виталий Дудко нет разрешения на предпринимательскую деятельность, а в финале поняли, «Штурвал» занимает земельную территорию незаконно. Соответствующий документ опубликовали сотрудники мэрии на этой неделе. Согласно официальному документу, заведение снесут за счет администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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