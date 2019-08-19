2019-08-19T03:46:04+03:00
Происшествия

Мусоровоз протаранил продуктовый магазин в центре Владивостока

У большегруза отказали тормоза, есть пострадавшие [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Машина получила серьезные повреждения. Фото: Алёна ПаньковаМашина получила серьезные повреждения. Фото: Алёна Панькова
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Во Владивостоке мусоровоз врезался в витрину супермаркета, который находится на Светланской, 7. Инцидент произошел сегодня, 19 августа рано утром. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза.

К слову, супермаркет продолжает работать, чего не скажешь о кафе Фото: Сергей БАЛАНОВ

К слову, супермаркет продолжает работать, чего не скажешь о кафеФото: Сергей БАЛАНОВ

Неуправляемый мусоровоз влетел в стену здания, в котором находился супермаркет, кабиной. Машина получила серьезные повреждения – что называется «всмятку». Также обрушилась кирпичная кладка и витрина продуктового магазина.

- Произошло все около 6:30 утра. Мусоровоз без тормозов катился вниз по Посьетской в сторону Светланской. К счастью, никто не пострадал, по пути не было машин, - рассказали «КП-Владивосток» очевидцы.

Здание на Светланской, 7 является памятником архитектуры Фото: Сергей БАЛАНОВ

Здание на Светланской, 7 является памятником архитектурыФото: Сергей БАЛАНОВ

Водителя мусоровоза после ДТП зажало в кабине, вызволяли мужчину спасатели. Врачи скорой помощи решили госпитализировать шофера с переломами обеих ног. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Мусоровоз протаранил продуктовый магазин в центре Владивостока.Сергей БАЛАНОВ

К слову, супермаркет продолжает работать, чего не скажешь о кафе, которое находится прямо под магазином на цокольном этаже. Администрация заведения приняла решение приостановить работу, ориентировочно, до обеда.

Здание на Светланской, 7, является памятником архитектуры.

Водителя мусоровоза после ДТП зажало в кабине Фото: Сергей БАЛАНОВ

Водителя мусоровоза после ДТП зажало в кабинеФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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