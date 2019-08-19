2019-08-19T04:59:30+03:00
Происшествия

И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа

Сильные ливневые дожди пройдут по всей территории края
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье объявили новое штормовое предупреждениеВ Приморье объявили новое штормовое предупреждениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Местные синоптики объявили новое штормовое предупреждение на 22-23 августа в Приморье. По всему краю пройдут ливневые дожди с грозами и сильным ветром, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примгидромет».

Из-за активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа на северо-западе края пройдут дожди. Затем, днем 22 и ночью 23 августа, сильные осадки – свыше 15-45 мм за 12 часов сместятся на восточную и юго-восточную часть. Местами ливневые дожди будут очень сильными – более 50 мм. Усугублять положение будут грозы и ветер до 20 метров в секунду.

На местных реках в эти числа сформируется новая волна паводков. Вода в бассейнах рек на юге и западе края поднимется до 3,5 метров, а в центральной и восточной части на 1-2 метра. Речные и дождевые стоки подтопят участки дорог, сельхозугодия, низководные мосты и пониженные места в населенных районах.

Интенсивных наводнений стоит ожидать таким паводкоопасным районам Приморья как: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский. Уровень воды в этих местностях возможно достигнет критических отметок.

Тем временем жители Приморья до сих пор не оправились от последствий тайфуна «Кроса». Тропический шторм на сегодняшний день, 19 августа, подтопил более 400 домов, почти 200 людей эвакуированы. Режим ЧС действует в 7 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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