Последствия тайфуна «Кроса» в Приморье: подтоплено больше 400 домов, почти 200 человек эвакуированы

В Приморском крае стартовала эвакуация местных жителей из-за последствия мощного тайфуна «Кроса», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». По данным синоптиков, общий подъем воды за паводок на реках северных районов составил 2,2 – 2,9 метра. Несмотря на то, что специалисты рассчитывают на наиболее благоприятный исход – спад уровня воды, сотрудники чрезвычайного ведомства начали спасать людей от стихийного бедствия.

Напомним, режим ЧС до сих пор действует на территориях семи муниципалитетов: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах.

Как сообщают в региональном МЧС, всего, по их подсчетам, вода подтопила больше 415 домов и порядка 1250 придомовых территорий. На сегодня из этих населенных пунктов эвакуированы почти 170 человек. В пунктах временного размещения находятся 25 из них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726735" frameborder="0"></iframe> В Михайловском районе из берегов вышла река Абрамовка..Сергей ЛАНИН

К счастью, и власти придерживаются положительного прогноза. Согласно нему, интенсивность спада воды увеличится, и вскоре уровень подтопления покинет неблагоприятную отметку.

В Уссурийске на минувшей неделе в пункт временного размещения переехали 8 человек, двое из них дети. Как отмечают в пресс-службе мэрии, они обеспечены всем необходимым, работает детская комната и система четырехразового питания.

Паводковая ситуация находится на контроле у губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас устранением последствий тайфуна «Кроса» занимаются почти 13 тысяч человек.

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