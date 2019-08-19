2019-08-19T04:48:15+03:00
Происшествия

Последствия тайфуна «Кроса» в Приморье: подтоплено больше 400 домов, почти 200 человек эвакуированы

Реки вышли из берегов и топят населенные пункты, некоторые из них уже ушли под воду [видео]
Кристина ГРИН
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Несколько десятков людей уже переехали в пункты временного размещения.Несколько десятков людей уже переехали в пункты временного размещения.Фото: Николай ХИЖНЯК
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В Приморском крае стартовала эвакуация местных жителей из-за последствия мощного тайфуна «Кроса», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». По данным синоптиков, общий подъем воды за паводок на реках северных районов составил 2,2 – 2,9 метра. Несмотря на то, что специалисты рассчитывают на наиболее благоприятный исход – спад уровня воды, сотрудники чрезвычайного ведомства начали спасать людей от стихийного бедствия.

Напомним, режим ЧС до сих пор действует на территориях семи муниципалитетов: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах.

Как сообщают в региональном МЧС, всего, по их подсчетам, вода подтопила больше 415 домов и порядка 1250 придомовых территорий. На сегодня из этих населенных пунктов эвакуированы почти 170 человек. В пунктах временного размещения находятся 25 из них.

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К счастью, и власти придерживаются положительного прогноза. Согласно нему, интенсивность спада воды увеличится, и вскоре уровень подтопления покинет неблагоприятную отметку.

В Уссурийске на минувшей неделе в пункт временного размещения переехали 8 человек, двое из них дети. Как отмечают в пресс-службе мэрии, они обеспечены всем необходимым, работает детская комната и система четырехразового питания.

Паводковая ситуация находится на контроле у губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас устранением последствий тайфуна «Кроса» занимаются почти 13 тысяч человек.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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