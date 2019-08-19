2019-08-19T08:01:49+03:00
Происшествия

Директора наркоцентра, в котором издевались над пациентами, задержали во Владивостоке

Дмитрию Кондратьеву вменяют две статьи, которые суммарно тянут на 17 лет колонии [фото]
Александра ЖДАНОВА
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Силовики с обысками вновь наведались в реабилитационный центр «Расцвет»Силовики с обысками вновь наведались в реабилитационный центр «Расцвет»
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Во Владивостоке задержан директор реабилитационного центра «Расцвет», в котором в апреле этого года умер пациент. «КП-Владивосток» подробно сообщала об этом случае – 31-летнего Егора К., как рассказали родные, привязывали скотчем, били и кололи несовместимыми препаратами. Другие пациенты поделились с «Комсомолкой» страшными методами «реабилитации» зависимых от алкоголя и наркотиков.

Вскоре господину Кондратьеву должны избрать меру пресечения

Вскоре господину Кондратьеву должны избрать меру пресечения

Силовики с обысками вновь наведались в реабилитационный центр «Расцвет», в котором до сих пор находились пациенты. Все люди отпущены, директор Дмитрий Кондратьев задержан. Ему, как сообщили источники «КП-Владивосток» в силовых структурах, вменяют статьи «Похищение человека» (до 12 лет колонии) и «Незаконное лишение свободы» (до пять лет лишения свободы). Вскоре господину Кондратьеву должны избрать меру пресечения.

Все пациенты отпущены, директор Дмитрий Кондратьев задержан

Все пациенты отпущены, директор Дмитрий Кондратьев задержан

В региональном СК подтвердили, что директор центра задержан, а силовики освободили 15 человек, которых удерживали незаконно.

- По уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор АНО «Расцвет». По данным следствия он организовал в арендуемом частном доме в пригороде города Владивостока реабилитационный центр для алко- и наркозависимых граждан и получал от них или их родственников плату за оказываемые услуги. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Силовики освободили 15 человек, которых в центре удерживали незаконно

Силовики освободили 15 человек, которых в центре удерживали незаконно

Напомним, что ранее по факту смерти Егора К. было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Максимально наказание – до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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