2019-08-19T16:22:29+03:00
Здоровье

Поликлиника «Меридиан Здоровья»

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«МЕРИДИАН ЗДОРОВЬЯ» – медицинский центр с широким спектром медицинских услуг. Наши основные принципы: отличное качество медицинской помощи, высокий профессионализм сотрудников, комфорт для пациентов. Более 9 лет нам доверяют своё здоровье тысячи приморцев.

Мы владеем самыми современными методами лечения и обследования. Одно из направлений клиники - планирование беременности и лечение бесплодия. .В поликлинике есть отделение УЗИ диагностики на аппарате экспертного класса, большой кабинет физиотерапии, дневной стационар, процедурный кабинет с услугами партнерской лаборатории «ЮНИЛАБ».

В «Меридиане Здоровья» работает более 20 врачей широких и узких специальностей. Среди них, врачи высшей квалификационной и первой квалификационной категории, 2 кандидата и 1 доктор медицинских наук. Средний опыт врача в нашем медицинском центре 25 лет.

«МЕРИДИАН ЗДОРОВЬЯ» — это возможность получить качественные медицинские услуги в самом центре Владивостока!

Контакты:

г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13. Тел.: (423) 240-77-01.

Для решения оперативных вопросов - Денисова Юлия, 8 904 627 86 63

ИСТОЧНИК KP.RU

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