2019-08-19T16:16:09+03:00
Здоровье

Ирина Владимировна Шульга: «Поликлиника Меридиан Здоровья»

Врач гастроэнтеролог. Участник номинации «Доктор года - 2019»
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Ирина Владимировна успешно проводит диагностику и лечение более 80 заболеваний органов пищеварения, для каждого пациента составляет индивидуальный план лечения и реабилитации. Стаж работы – более 25 лет.

Ирина Владимировна - член Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологов Российской гастроэнтерологической Ассоциации, постоянный участник Всероссийских медицинских конференций по гастроэнтерологии и гепатологии.

Имеет Сертификат участника мероприятия «Боль в животе. На приеме пожилой пациент. Алгоритм лечения и диагностики».

О высоком профессионализме этого врача лучше всего говорят ее пациенты:

«Ирина Владимировна не только грамотный специалист, но и чуткий, внимательный, отзывчивый доктор. Я прошла не одного гастроэнтеролога, но только Ирина Владимировна смогла мне помочь».

«Благодаря ее опыту и профессионализму удалось подобрать мне эффективное лечение. Уже много лет я чувствую себя прекрасно. Очень хороший врач! Всем рекомендую».

«Самый грамотный, внимательный и думающий врач из всех, кого знаю. Полностью доверяю ей свое здоровье и здоровье моей семьи».

Как можно записаться к ней на приём?

г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13. Тел.: (423) 240-77-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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