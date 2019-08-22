2019-08-22T11:44:07+03:00
Происшествия

Атлантида по-приморски: после мощных дождей в Находке объявили режим ЧС

Менее чем за 12 часов в городе выпало свыше 59 миллиметров осадков
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Больше всего пострадал Южный микрорайон, где находится торговый центр «Находка Мега». Фото: «Новости Находки»Больше всего пострадал Южный микрорайон, где находится торговый центр «Находка Мега». Фото: «Новости Находки»Фото: Социальные сети
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Сильный ливень в четверг, 22 августа, едва не погрузил приморский город Находку под воду. На кадрах, попавших в редакцию «КП-Владивосток» видно последствия разгула стихии: улицы сильно затоплены, а машины фактически плывут по дорогам. Из-за обильных осадков в Находке было решено ввести режим ЧС.

Больше всего пострадал Южный микрорайон, где находится торговый центр «Находка Мега» - за несколько часов под водой скрылись низинные участки дорог на улицах Спортивной и Бокситогорской. Также затопило улицы Арсеньева, Постышева и Рыбацкую. Пострадали от воды и частные дома. В целом менее чем за 12 часов в Находке выпало 59,1 миллиметра осадков.

- На данный момент вода спала, остаются локальные подтопления. Режим ЧС позволит нам работать в усиленном режиме и привлечь дополнительную технику, чтобы устранить последствия подтопления. Сейчас погода в Находке нормализовалась, не исключено, что режим ЧС снимут уже завтра, - прокомментировали в администрации Находкинского городского округа.

На расчистке проезжей части от наносов грунта задействовано 15 единиц спецтехники – грейдеры, лойдеры, самосвалы и трактора, оборудованные щетками. Большая работа предстоит по восстановлению грунтовых дорог районов индивидуальной застройки.

Десять жителей частных секторов, пострадавших от разгула стихии, уже обратились в администрацию с заявлениями о возмещении ущерба. По всем адресам пройдет специальная комиссия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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