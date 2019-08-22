Автобусы не едут, а плывут: сильные дожди устроили наводнение в Находке

В Находке 22 августа настоящее наводнение прямо около ТЦ «Мега». Жителей не спасают резиновые сапоги. Общественный транспорт не едет, а плывет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В редакцию «комсомолки» попали видео прямой трансляции событий в Находке. Ливневые стоки в городе не справляются с обильными осадками - вода выше бамперов легковушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727324" frameborder="0"></iframe> Проливные дожди затопили Находку.

На видео можно увидеть, как мужчина, в далеко не самом затопленном месте, переходит дорогу. И даже там, на мелкоте, вода практически достигает колен. Автовладельцы тем временем спасают свои авто и выезжают из пониженных мест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727329" frameborder="0"></iframe> Наводнение около торгового центра происходит регулярно.! другой источник

Напомним, что участок около торгового центра в районе Южном, традиционно затапливает при каждом обильном дожде. Так, совсем недавно с парковки ТЦ «Мега» грязная вода стекала водопадом, а пешеходам также, как и сегодня приходилось либо наполнять обувь грязью, либо идти окольными путями.

Согласно данным синоптиков, ливневый дождь к вечеру утихнет, и осадков станет меньше.