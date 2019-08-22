Главный синоптик рассказал, что Приморье может остаться без бабьего лета

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», что бабьего лета в крае в этом году может и не случиться. А теплая осень в Приморье пока вероятна лишь в фантазиях.

В Тихом океане за летний период сформировалось десять тайфунов. Из них четыре вихря, то всей своей воздушной массой, то косвенно воздействовали на погоду в Приморье. Так, с июля к нам в край стали забредать тайфуны. Реки выходили из берегов и затапливали близлежащие территории. Размывало дороги, как в сельских районах, так и в городских округах. Водная стихия разрушала подворья и дома. Множество людей эвакуировали.

Казалось бы, хотя бы осенью погода должна, наконец, наладиться. Ведь ежегодно в крае в сентябре наступает бабье лето. Когда и приморские жители, и туристы ездят отдыхать на местные пляжи так же часто, как и в августе. Однако в этом году любимая всеми жаркая погода может не наступить. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что пока что прогнозы на первый месяц осени неутешительные.

- Как обыватель, я хочу, чтобы наконец-то хотя бы бабьим летом мы были порадованы. Но на этом можно поставить запятую. Не хочется огорчать читателей, потому что все может быть. Может быть, резкая перестройка произойдет. Допустим, активный циклон в конце августа выйдет и поменяет тип циркуляции. И у нас наступит хорошая осень, но это только мои фантазии, - говорит начальник гидрометеорологической службы.

Синоптик признается, что пока что во Владивостоке лето было буквально неделю. К концу августа же на весь край и вовсе может выйти очередной фронт, а то и циклон. Тогда с 27 августа в Приморье снова пойдут дожди, а осадки вновь поднимут уровень воды в бассейнах рек.

- С конца августа на Приморье может выйти циклон с Желтого моря. Он не разрушителен. Такое слово я бы не употреблял. Но фронт добавит приличное количество дождей, да. Потому что он будет зарождаться, скорее всего, в районе Шанхая, где по-прежнему существует тропическая воздушная масса. Подъемы уровней рек будут, за этим надо будет следить, - поделился главный синоптик центра «Примгидромет».

Напомним, что из-за гребня антициклона и западного фронта на 22-23 августа эксперты объявили в крае штормовое предупреждение. Дожди выпадали локально, то есть, где-то было большое количество осадков, а где-то и 3 мм. Поэтому второй волны паводков приморцы избежали. Однако сегодня, 22 августа, режим ЧС ввели в Находке. Сильные ливни едва не погрузили город под воду.