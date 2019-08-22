2019-08-22T14:18:52+03:00
Общество

Главный синоптик рассказал, что Приморье может остаться без бабьего лета

А в конце августа в крае снова прольются дожди
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Борис Викторович Кубай рассказал о погодных явлениях в Приморском краеБорис Викторович Кубай рассказал о погодных явлениях в Приморском краеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», что бабьего лета в крае в этом году может и не случиться. А теплая осень в Приморье пока вероятна лишь в фантазиях.

В Тихом океане за летний период сформировалось десять тайфунов. Из них четыре вихря, то всей своей воздушной массой, то косвенно воздействовали на погоду в Приморье. Так, с июля к нам в край стали забредать тайфуны. Реки выходили из берегов и затапливали близлежащие территории. Размывало дороги, как в сельских районах, так и в городских округах. Водная стихия разрушала подворья и дома. Множество людей эвакуировали.

Казалось бы, хотя бы осенью погода должна, наконец, наладиться. Ведь ежегодно в крае в сентябре наступает бабье лето. Когда и приморские жители, и туристы ездят отдыхать на местные пляжи так же часто, как и в августе. Однако в этом году любимая всеми жаркая погода может не наступить. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что пока что прогнозы на первый месяц осени неутешительные.

- Как обыватель, я хочу, чтобы наконец-то хотя бы бабьим летом мы были порадованы. Но на этом можно поставить запятую. Не хочется огорчать читателей, потому что все может быть. Может быть, резкая перестройка произойдет. Допустим, активный циклон в конце августа выйдет и поменяет тип циркуляции. И у нас наступит хорошая осень, но это только мои фантазии, - говорит начальник гидрометеорологической службы.

Синоптик признается, что пока что во Владивостоке лето было буквально неделю. К концу августа же на весь край и вовсе может выйти очередной фронт, а то и циклон. Тогда с 27 августа в Приморье снова пойдут дожди, а осадки вновь поднимут уровень воды в бассейнах рек.

- С конца августа на Приморье может выйти циклон с Желтого моря. Он не разрушителен. Такое слово я бы не употреблял. Но фронт добавит приличное количество дождей, да. Потому что он будет зарождаться, скорее всего, в районе Шанхая, где по-прежнему существует тропическая воздушная масса. Подъемы уровней рек будут, за этим надо будет следить, - поделился главный синоптик центра «Примгидромет».

Напомним, что из-за гребня антициклона и западного фронта на 22-23 августа эксперты объявили в крае штормовое предупреждение. Дожди выпадали локально, то есть, где-то было большое количество осадков, а где-то и 3 мм. Поэтому второй волны паводков приморцы избежали. Однако сегодня, 22 августа, режим ЧС ввели в Находке. Сильные ливни едва не погрузили город под воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
Приморец поджег собутыльника, избил его ногами, а затем угрожал расправой свидетельнице
Жителей Владивостока приглашают на выставку «Мадонны» Сандро Боттичелли
Аналитики: самые дорогие отели России во Владивостоке
Вместе с продавцом, проработавшим в бутике Владивостока один день, пропали и 100 тысяч рублей
Поиски подростка в Приморье завершены
Британскую гранату времен Гражданской войны нашли во дворе дома во Владивостоке
Молодожены сэкономили на тортах, и свадьба закончилась массовой госпитализацией
Во Владивостоке жильцы дома объявили войну соседу, сбрасывающему в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью
Завершились поиски дедушки и внучки в Приморье
Погода во Владивостоке на 22 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +20 градусов
Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока
Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке
Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье
Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке
Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе
Уже три дня ищут подростка в Приморье
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована
ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом
Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья
Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин