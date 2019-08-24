Ливень размыл участок федеральной трассы в Приморье

После сильного ливня, который обрушился на Приморье ночью, серьезно затопило улицы и дороги в населенных пунктах. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Лобога и залила временный проезд под Смоляниново. Движение автомобилей на этом участке ограничено.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, утром, 24 августа, проезд в Смоляниново превратился в бурный поток грязной воды. Изначально джипам, автобусам и большегрузам удавалось пересечь место, где проезд заливает водой. Однако после того, как течение усилилось, смельчаков не нашлось.

primorskiykrai25 Трасса Владивосток-Находка парализована из-за сильного ливня

Бурный поток легко мог смыть автомобили с проезда. В связи с этим региональное ГИБДД приняло решение ограничить проезд на этом участке сначала для легковых автомобилей. Когда ситуация ухудшилась, проезд закрыли для всех. Чтобы добраться из Находки во Владивосток (или наоборот), автомобилистам придется сделать круг через Партизанск.

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