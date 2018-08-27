2019-08-27T08:24:59+03:00
Здоровье

Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.

Единственная на Дальнем Востоке специализированная клиника ревматологии.
Поделиться:
Изменить размер текста:

В клинике оказывают профессиональную помощь в лечении патологий опорно-двигательного аппарата: заболеваний суставов, связок, сухожилий с использованием современных эффективных восстановительных технологий.

Здесь используют инновационные методики с применением генно-инженерных биологических препаратов, доказавших высокую эффективность в лечении системных ревматологических заболеваний.

Главный врач клиники, профессор Дубиков А. И. более 20 лет формировал команду специалистов, которые сегодня владеют новейшими методиками лечения и вносят серьезный вклад в развитие медицины России и Дальнего Востока.

Здесь внедряются новые методики диагностики и лечения болезненных состояний опорно-двигательного аппарата. Используются уникальные клеточные технологии, позволяющие в короткие сроки восстанавливать суставы и околосуставные мягкие ткани. Для восстановления поврежденных тканей используются собственные клетки пациента. Благодаря этой высокоэффективной технологии специалисты клиники ревматологии профессора Дубикова А.И. успешно лечат спортивные травмы.

41 Ревматология lowBR.

За этот год команда специалистов во главе с профессором Александром Дубиковым не только применила новые эффективные методики лечения, но и создала современный стандарт приема пациентов, внесла серьезный вклад в развитие медицины Приморского края и Дальнего Востока. Владивосток стал городом, куда едут лечить ревматические заболевания из других регионов.

Куда обращаться?

По адресу: Владивосток, ул. Басаргина, 42 «В»;

Звоните: 8 (423) 27 88 111, 8 (914) 790 55 33

Сайт клиники revmacenter.ru

Инстаграм: @clinica_revmatologii

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Своевременная диагностика - залог успешной борьбы с раком молочной железы
Номинант премии «Доктор года» Оксана Муранова рассказала о современных методах диагностики онкологии молочной железы и о том, как справиться с психологическими переживаниями в ходе лечения
Новости 24
Тропический ливень затопил офисное помещение и жилой дом во Владивостоке
На трассе Владивосток-Находка перекрыто движение из-за затопленного переезда
Мужчина назвал перелив воды во Владивостоке прекрасным водопадом
«Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света
Подпорная стена обрушилась на две машины во Владивостоке
Китайский рынок на Спортивной опять ушел под воду
Земля ушла: появилось видео обрушения сопки на улице Ладыгина во Владивостоке
АО «Восточный Порт» вновь собрал сильнейших атлетов на традиционном фестивале
Двое пострадавших во время взрыва в Находке находятся в крайне тяжелом состоянии
В Находке прогремел взрыв, есть погибшие
Приморцы тратят миллиарды на транспорт, но ездить стали реже
Каноист из Приморья в 16 раз выиграл золотую медаль на чемпионате мира
Часовые на посту: уснувшие у Вечного огня бездомные в Уссурийске напугали граждан
Полицейские в Приморье подарили мальчику из села радиоуправляемую машинку
Погода во Владивостоке на 26 августа 2019 года: вечером дождь, температура воздуха до +22 градусов
"Кусок вырезали, а делать не хотят": владивостокцы возмущены пробками на о. Русский
Почти 60 автобусных маршрутов Владивостока обзавелись терминалами безналичной оплаты
В пожаре на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал мужчина
На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто