Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.

В клинике оказывают профессиональную помощь в лечении патологий опорно-двигательного аппарата: заболеваний суставов, связок, сухожилий с использованием современных эффективных восстановительных технологий.

Здесь используют инновационные методики с применением генно-инженерных биологических препаратов, доказавших высокую эффективность в лечении системных ревматологических заболеваний.

Главный врач клиники, профессор Дубиков А. И. более 20 лет формировал команду специалистов, которые сегодня владеют новейшими методиками лечения и вносят серьезный вклад в развитие медицины России и Дальнего Востока.

Здесь внедряются новые методики диагностики и лечения болезненных состояний опорно-двигательного аппарата. Используются уникальные клеточные технологии, позволяющие в короткие сроки восстанавливать суставы и околосуставные мягкие ткани. Для восстановления поврежденных тканей используются собственные клетки пациента. Благодаря этой высокоэффективной технологии специалисты клиники ревматологии профессора Дубикова А.И. успешно лечат спортивные травмы.

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За этот год команда специалистов во главе с профессором Александром Дубиковым не только применила новые эффективные методики лечения, но и создала современный стандарт приема пациентов, внесла серьезный вклад в развитие медицины Приморского края и Дальнего Востока. Владивосток стал городом, куда едут лечить ревматические заболевания из других регионов.

Куда обращаться?

По адресу: Владивосток, ул. Басаргина, 42 «В»;

Звоните: 8 (423) 27 88 111, 8 (914) 790 55 33

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