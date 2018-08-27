2019-09-03T12:20:38+03:00
Здоровье

Александр Иванович Дубиков: «Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.»

Главный врач. Доктор медицинских наук, профессор. Участник номинации «Доктор года - 2019»
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Александр Иванович Дубиков - доктор медицинских наук, профессор, постоянный Член Президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги (EULAR).

Первым в России внедрил метод генно-инженерной биологической терапии для больных с заболеваниями соединительной ткани и иммуно-воспалительными артропатиями.

Новатор внедрения на Дальнем Востоке метода пульс-терапии в лечении ревматических заболеваний. Совместно с токсикологическим центром, впервые внедрил в Приморском крае экстракорпоральные методы: гемосорбцию и плазмаферез для лечения ревматических больных.

Значительный вклад внёс в изменение подходов к рентгенологической диагностике болезней опорно-двигательного аппарата. Иммуноферментный способ определения антител к ДНК, кардиолипину, цитоплазме нейтрофилов, экстрагируемым ядерным антигенам внедренный Александром Ивановичем, имеет неоценимое клиническое значение и позволил существенно облегчить раннюю диагностику ревматологических болезней.

Александр Иванович пользуется заслуженным авторитетом в России и в мировом профессиональном сообществе. Профессор Дубиков считает, что очень важно сформировать эффективную модель взаимоотношений «врач-пациент» на основе научно-обоснованной медицинской практики. За 35 лет работы он блестяще справляется с этой задачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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