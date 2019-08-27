В сентябре в Пушкинском театре ДВФУ пройдет выставка Александры Азовцевой «Возвращение. Долгий путь домой»

1 сентября в Пушкинском театре ДВФУ, в рамках культурной программы пятого Восточного экономического форума состоится открытие выставки живописи Александры Александровны Азовцевой (1910-1994) «Возвращение. Долгий путь домой».

Организатор выставки - Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и Пушкинский театр ДВФУ.

Ценителям изобразительного искусства будет представлена серия полотен, относящихся к китайскому периоду творчества художницы, проживавшей в среде русской эмиграции в Китае в первой половине XX века. Среди произведений – портреты, пейзажи, эскизы театральных костюмов и вышивка.

Александра Александровна Азовцева (в девичестве Людикормина) – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, скульптор, член австралийского Королевского художественного общества штата Новый Южный Уэльс. Родилась на Дальнем Востоке. Родители Александры Александровны познакомились и обвенчались во Владивостоке. После рождения дочери глава семейства получает выгодное предложение – возглавить работы по возведению телеграфной линии на Китайско-Восточной железной дороге. Когда Александре исполнилось 10 месяцев, семья переехала в Харбин.

Оказавшись в Китае в младенческом возрасте, Александра Александровна провела там практически половину своей жизни. Именно здесь проявился ее талант художницы, и уже в ранней молодости пришла широкая известность.

В силу исторических событий в 1950-е годы Александра Александровна вынуждена была покинуть Китай и уехать в Австралию, где продолжала жить и творить, получив множество престижных международных наград и премий. Имя Александры Азовцевой внесено в каталоги Оксфордского и Кембриджского университетов, ее картины мечтали приобрести коллекционеры, галереи и музеи. Многие работы рассеялись по всему миру. При жизни творчеству Александры Азовцевой было посвящено значительное количество статей на страницах ведущих американских и австралийских газет.

В 2017 году в соответствии с завещанием автора, благодаря усилиям НФПП в Россию вернулись 65 полотен Александры Азовцевой. Фонд отреставрировал их и подготовил для показа широкой публике. В коллекцию вошли работы, выполненные в сложной и трудоемкой технике сухой пастели, образцы живописи маслом и вышивка. В них отражены повседневная жизнь китайцев, их быт, портреты, пейзажи, эскизы театральных костюмов и символы Китая.

«Где бы ни жили выходцы из России, они всегда сохраняли свою “русскость”, чувство принадлежности к России, верно храня традиции и культуру. Александра Азовцева – достойный представитель русской академической школы живописи. Её работы находятся во многих музеях мира.» – отмечает руководитель проекта Заслуженный работник культуры России, почетный член Российской Академии художеств, советник генерального директора НФПП Лариса Владимировна Назарова.

В рамках программы популяризации и сохранения культурного наследия России НФПП проводит серию выставок произведений Александры Азовцевой, относящихся к китайскому периоду творчества художницы. С большим успехом выставки работ художницы уже прошли в Костроме, Светлогорске, Владикавказе, Грозном, Алуште, Симферополе, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Москве.

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) создан для осуществления благотворительных программ в сфере культуры и искусства. Среди главных задач НФПП – сохранение и популяризация культурного наследия России, содействие созданию новых объектов культуры, поддержка ветеранов культуры и искусства и молодых талантов. НФПП на регулярной основе участвует в организации творческих фестивалей, конкурсов, концертов, художественных выставок. При поддержке НФПП выпускаются книги, аудиокниги и музыкальные сборники, снимаются фильмы, проводятся масштабные благотворительные акции.

Торжественное открытие состоится 1 сентября 2019 года в Пушкинском театре ДВФУ. Начало мероприятия в 15:00. Адрес: Владивосток, ул. Пушкинская, 27.

Выставка продлится до 30 сентября 2019 года.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону:

Александр Вовненко, +7-904-626-15-33

Наталья Гойденко, +7-903-202-95-14.