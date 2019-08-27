Грязь, деревья, камни: на Тобольской улице из-за размытия грунта пострадал один человек, повреждено семь автомобилей

Во Владивостоке из-за проливных дождей размыло грунт на косогоре Тобольской улицы в районе дома № 11. Потоки камней, веток и грязи повредили несколько припаркованных возле подпорной стены автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728239" frameborder="0"></iframe> Обрушение грунта на Тобольской улице.

Размытый грунт с косогора обрушился на припаркованные автомобили - подпорная стена не сдержала потока грязи, камней и веток, из-за чего повреждены оказались как минимум семь иномарок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728242" frameborder="0"></iframe> Последствия обвала грунта на Тобольской.

Некоторым владельцам авто повезло больше - их машины оказались лишь залиты грязью. Куда хуже обстоят дела с теми автомобилями, которые находились прямо под косогором - у них разбиты стекла, помят кузов, а потоки дождя и вовсе заливают салон.

Из-за обрушения грунта на Тобольской улице пострадало семь припаркованных автомобилей.

Владельцам авто еще предстоит оценить, насколько сильно повреждены их автомобили. Однако, увидев печальное зрелище, соседи поспешили перепарковать свои транспортные средства подальше от подпорных стен, дабы избежать возможного причинения ущерба.

Из-за обрушения грунта на Тобольской улице пострадало семь припаркованных автомобилей.Фото: Сергей БАЛАНОВ

По уточненной информации, при обрушении грунта пострадало семь автомобилей. Во время ЧП в салоне Toyota Land Cruiser Prado находился владелец автомобиля. Его госпитализировали с различными травмами.

Из-за обрушения грунта на Тобольской улице пострадало семь припаркованных автомобилей.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стоит также отметить, что автомобилисты не парковали свои автомобили как попало. Это была не стихийная незаконная парковка у подпорной стены - места здесь специально выделены, имеется даже разметка. К тому же даже по кадастровой карте это место предназначено под парковку.

Из-за обрушения грунта на Тобольской улице пострадало семь припаркованных автомобилей.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несмотря на это, владельцы поврежденных иномарок сейчас ведут активные споры о том, кто же ответственен за то, что их имущество было повреждено и к кому обращаться за компенсацией. Они уже вызвали участкового для разбирательства, к которому подключилась и управляющая компания.

Из-за обрушения грунта на Тобольской улице пострадало семь припаркованных автомобилей.

- Все произошло около 8 часов утра, об этом сообщили сами жильцы. Сейчас будем выяснять границы участка, нужно понять, где наша зона ответственности. Если будет установлена наша ответственность, то мы будем решать все вопросы с жильцами полюбовно и урегулируем все конфликты. Ситуация серьезная, мы не намерены отлынивать, наоборот, будем помогать жильцам и решать их проблемы в индивидуальном порядке. Пока еще общую сумму ущерба мы не оценивали, - говорит Олег Костенков, руководитель Управляющей компании "Волна", обслуживающей дом №11 по Тобольской.