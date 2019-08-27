Картина дня во Владивостоке: машины «захлебнулись», улицы ушли под воду
Теперь август будет ассоциироваться у жителей Приморского края с дождями и грозами. Солнечных дней практически не было. Зато ливней - хоть отбавляй. И вот очередной циклон стал для региона стихийным бедствием. Сильный дождь начался в ночь с 26 на 27 августа.
Под воду ушла Южно-Уральская улица..Анастасия ДОРОЖНЯК
По прогнозу синоптиков, непогода сохранится на протяжении всей недели. Меньше, чем за три часа выпало 50 миллиметров осадков. Из-за циклона, который принес обильные дожди, люди часами не могут добраться до работы, машины – уже не машины, а металлические лодки на колесах. Чтобы справиться со стихией, люди снимали обувь и преодолевали огромные лужи босые.
Добираться до работы людям приходится практически вплавь.Фото: Александра ШОПЕНКО
Испытания ливнями и затопленными улицами также не прошли иномарки. Часть из них просто-напросто заглохла, будто захлебнулась. Разумеется, на некоторых улицах подобные инциденты стали причиной пробок.
Дожди затопили переезд под Воропаевским мостом.
Затопленная улица Фирсова..Анастасия ДОРОЖНЯК
В итоге усложнилась работа сотрудников штаба по ликвидации последствии непогоды. Как отмечают в управлении по делам ГО ЧС Владивостока, все службы перешли на режим повышенной готовности.
Машины не прошли испытание стихией и захлебнулись.Фото: Александра ШОПЕНКО
Затопленная улица Борисенко. Часть 1.
Под воду ушла Спортивная улица..Александра ШОПЕНКО
- Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала непогоды. Рабочие поднимали решетки ливневой канализации - для более быстрого ухода воды. Затем техника начала убирать наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности необходимо навести порядок на подведомственных территориях, - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства мэрии.
Пик стихийного бедствия еще впереди, 27 августа объявлено штормовое предупреждение.Фото: Социальные сети
Власти отмечают, что в городе не было отключений энергии, циклон не повредил систему электроснабжения
Затопленная улица Борисенко. Часть 2.
Затопленная улица Борисенко. Часть 3.
Да, и на этом стихийное бедствие не заканчивается. По прогнозам специалистов, 27 августа в регион прибудет очередной циклон. Штормовое предупреждение уже объявлено.
ВАЖНО
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
ИСТОЧНИК KP.RU