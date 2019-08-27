2019-08-27T04:23:21+03:00
Происшествия

Картина дня во Владивостоке: машины «захлебнулись», улицы ушли под воду

Из-за сильных дождей город снова «утонул» [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Под воду ушла и улица Борисенко.Под воду ушла и улица Борисенко.Фото: Александра ШОПЕНКО
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Теперь август будет ассоциироваться у жителей Приморского края с дождями и грозами. Солнечных дней практически не было. Зато ливней - хоть отбавляй. И вот очередной циклон стал для региона стихийным бедствием. Сильный дождь начался в ночь с 26 на 27 августа.

Под воду ушла Южно-Уральская улица..Анастасия ДОРОЖНЯК

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится на протяжении всей недели. Меньше, чем за три часа выпало 50 миллиметров осадков. Из-за циклона, который принес обильные дожди, люди часами не могут добраться до работы, машины – уже не машины, а металлические лодки на колесах. Чтобы справиться со стихией, люди снимали обувь и преодолевали огромные лужи босые.

Добираться до работы людям приходится практически вплавь. Фото: Александра ШОПЕНКО

Добираться до работы людям приходится практически вплавь.Фото: Александра ШОПЕНКО

Испытания ливнями и затопленными улицами также не прошли иномарки. Часть из них просто-напросто заглохла, будто захлебнулась. Разумеется, на некоторых улицах подобные инциденты стали причиной пробок.

Дожди затопили переезд под Воропаевским мостом.

Затопленная улица Фирсова..Анастасия ДОРОЖНЯК

В итоге усложнилась работа сотрудников штаба по ликвидации последствии непогоды. Как отмечают в управлении по делам ГО ЧС Владивостока, все службы перешли на режим повышенной готовности.

Машины не прошли испытание стихией и захлебнулись. Фото: Александра ШОПЕНКО

Машины не прошли испытание стихией и захлебнулись.Фото: Александра ШОПЕНКО

Затопленная улица Борисенко. Часть 1.

Под воду ушла Спортивная улица..Александра ШОПЕНКО

- Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала непогоды. Рабочие поднимали решетки ливневой канализации - для более быстрого ухода воды. Затем техника начала убирать наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности необходимо навести порядок на подведомственных территориях, - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства мэрии.

Пик стихийного бедствия еще впереди, 27 августа объявлено штормовое предупреждение. Фото: Социальные сети

Пик стихийного бедствия еще впереди, 27 августа объявлено штормовое предупреждение.Фото: Социальные сети

Власти отмечают, что в городе не было отключений энергии, циклон не повредил систему электроснабжения

Затопленная улица Борисенко. Часть 2.

Затопленная улица Борисенко. Часть 3.

Да, и на этом стихийное бедствие не заканчивается. По прогнозам специалистов, 27 августа в регион прибудет очередной циклон. Штормовое предупреждение уже объявлено.

ВАЖНО

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU

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