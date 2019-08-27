«Клиника лазерной хирургии доктора Григоренко»

В «Клинике лазерной хирургии доктора Григоренко» осуществляется качественная диагностика, лечение варикозной болезни передовыми миниинвазивными хирургическими методами; проводится обследование и лечение щитовидной железы современными миниинвазивными и эффективными методами.

В клинике работают отличные специалисты, клиницисты с большим опытом: флебологи, хирурги, эндокринолог; эндокринный онколог, эндокринный хирург.

Ведущие специалисты клиники:

Андрей Геннадьевич Григоренко, основатель и ведущий хирург клиники. Врач высшей категории с 40-летним стажем работы! Выполняет сложнейшие операции! Один из пионеров в области флебологии на Дальнем Востоке. Врач-эксперт, прекрасно разбирающийся в сопутствующей патологии.

Артем Юрьевич Киселев, кандидат медицинских наук, более 10 лет опыта в практической хирургии и флебологии. Стажировался за рубежом! Выполнил около 1000 операций эндовенозной лазерной коагуляций вен нижних конечностей.

Ярослав Андреевич Григоренко, хирург высшей категории, с 14 годами опыта практической хирургии. Выполняет хирургические операции любой сложности в отделении эндокринной хирургии краевой клинической больницы N 1, является эндокринным хирургом, хирургом-флебологом, эндокринным онкологом.

Елена Юрьевна Нуянзина. Опытный эндокринолог, врач высшей категории, работает более 20 лет в профессии в Краевой клинической больнице N1.

В клинике вас примут даже в выходные и в праздничные дни по предварительной записи.

Куда обращаться?

Владивосток, ул. Пушкинская, 52;

Тел.: 8 (423) 200-1000;

Сайт клиники

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