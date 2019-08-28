"Такого не было 30 лет": Славянка утонула вслед за Владивостоком

Вслед за Владивостоком 28 августа ливни пришли и в Хасанский район. Там тонут дороги, сносит постройки в море, а райцентр Славянка за полчаса полностью ушел под воду, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Местные жители не помнят таких наводнений со времен тайфуна "Джуди" в 1989 году, 30 лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728534" frameborder="0"></iframe> Ливни затопили Славянку.

Люди с балконов смотрят на то, как их автомобили все глубже и глубже погружаются в мутную воду. Передвигаться по дорогам опасно - машины глохнут от попадания воды в двигатель. Даже те. что считаются высокопроходимыми.

Тем временем синоптики передают новое штормовое предупреждение на 29-30 августа. На этот раз оно распространяется не только на Владивосток, но и на все Приморье.

Уже два дня Владивосток и окрестности тонут под тропическими ливнями. Утром 28 августа блокированы оказались подъезды к аэропорту, к Шаморе, трасса до Партизанска и многие другие участки дорог. В дальневосточной столице под воду ушел даже Рудневский мост!