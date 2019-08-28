"Такого не было 30 лет": Славянка утонула вслед за Владивостоком
Вслед за Владивостоком 28 августа ливни пришли и в Хасанский район. Там тонут дороги, сносит постройки в море, а райцентр Славянка за полчаса полностью ушел под воду, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Местные жители не помнят таких наводнений со времен тайфуна "Джуди" в 1989 году, 30 лет назад.
Ливни затопили Славянку.
Люди с балконов смотрят на то, как их автомобили все глубже и глубже погружаются в мутную воду. Передвигаться по дорогам опасно - машины глохнут от попадания воды в двигатель. Даже те. что считаются высокопроходимыми.
Тем временем синоптики передают новое штормовое предупреждение на 29-30 августа. На этот раз оно распространяется не только на Владивосток, но и на все Приморье.
Уже два дня Владивосток и окрестности тонут под тропическими ливнями. Утром 28 августа блокированы оказались подъезды к аэропорту, к Шаморе, трасса до Партизанска и многие другие участки дорог. В дальневосточной столице под воду ушел даже Рудневский мост!
ИСТОЧНИК KP.RU