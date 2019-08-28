2019-08-28T04:55:35+03:00
Происшествия

Владивосток в воде: машины «плывут» по дорогам, утонул аэропорт, из берегов выходят реки

Дальневосточная столица продолжает страдать от тропического циклона, планомерно погружаясь под воду [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Лето в Приморье, откровенно говоря, выдалось ужаснымЛето в Приморье, откровенно говоря, выдалось ужаснымФото: Сергей БАЛАНОВ
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Лето в Приморье, откровенно говоря, выдалось ужасным. Особенно подвел август, на который все возлагали так много надежд. В конце лета небесная канцелярия решила «порадовать» жителей региона непрекращающимися дождями, которые в итоге оборачиваются стихийным бедствием.

Спортивную затопило.

Очередной мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь с 27 на 28 августа. Во Владивостоке выпало 59 миллиметров осадков, которые прибавились ко вчерашним 67 миллиметрам. Тропический циклон вновь устроил в городе транспортный коллапс, превратив дороги в реки, а тротуары – в озера, которые «выросли» на пути идущих на работу людей.

Дерево упало на улице Уборевича Фото: Предоставлено очевидцами

Дерево упало на улице УборевичаФото: Предоставлено очевидцами

Ситуационные водоемы появились на улицах Спортивная, Борисенко, Магнитогорская, Луговая, Океанская, Камская, Снеговая. «Озера» и «реки» приходится преодолевать вброд, как машинам, так и предварительно разувшимся жителям Владивостока.

Коммунальщики убирают последствия ливня с самого утра Фото: Предоставлено очевидцами

Коммунальщики убирают последствия ливня с самого утраФото: Предоставлено очевидцами

Люди идут в аэропорт.Видео: pogoda_25_regionСоциальные сети

Камскую улицу затопило.

Последствия потопа на Нерчинской.

Проверку ливнями не прошел аэропорт дальневосточной столицы, который находится в Артеме. Тропический циклон обрушил на город 85 миллиметров осадков, как результат: парковка воздушной гавани больше напоминает мини-море, а по информации очевидцев, въезд перекрыт, людям приходится добираться до аэропорта пешком по трассе. Разлившейся рекой в городе отрезало целый микрорайон Песчанка.

Стихия продолжает размывать сопки во Владивостоке. Очередной оползень произошел около жилого дома на Адмирала Юмашева. Камни и пласт земли рухнули прямо на дорогу, заблокировав проезд для легкового транспорта. На проспекте 100-летия Владивостока натиска постоянных дождей не выдержала подпорная стена. Бетонные блоки повалились вниз и помяли припаркованные рядом машины. Рухнула подпорная стена и на Суханова.

Упавшая подпорная стена на Суханова Фото: Предоставлено очевидцами

Упавшая подпорная стена на СухановаФото: Предоставлено очевидцами

Из берегов из-за сбросов с водохранилищ вышла река Богатая в пригороде Владивостока. В зоне подтопления пока находится частный сектор, людей эвакуируют.

Из берегов из-за сбросов с водохранилищ вышла река Богатая в пригороде Владивосток Фото: vlc.ru

Из берегов из-за сбросов с водохранилищ вышла река Богатая в пригороде ВладивостокФото: vlc.ru

- Кроме Владивостока вчера днем сильные дожди прошли в Преображении (67 миллиметров осадков) и в Партизанске (79 миллиметров). Ночью, как и предполагалось, дожди охватили южную часть края и прошли в северо-западных районах. Станция «Приморская» под Уссурийском зафиксировала 32 миллиметра осадков, в Лесозаводске – 29, в Дальнереченске – 22, - прокомментировал Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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