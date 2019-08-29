Домашнего львенка Симбу, звезду инстаграма во Владивостоке, сослали в зоопарк

В зоопарке «Садгород» во Владивостоке появился новый постоялец. В этот раз обитателем живого уголка стал 8-месячный львенок Симба, содержавшийся в частных руках. Хищник, известный многим горожанам по фото и видео в социальных сетях, участник фотосессий и различных корпоративов, теперь привыкает к новому дому, сообщает «КП»-Владивосток».

Львенок, получивший имя в честь персонажа мультфильма Disney, за свою недолгую жизнь уже успел перенести перелет из Екатеринбурга и, как минимум три перепродажи, а также побывать в контактном зоопарке.

Симба часто становился главной звездой какого-нибудь частного праздника или корпоратива. Животное арендовали для фотосессий или развлечения гостей на вечеринках. Владелец львенка выгуливал его по городу, как домашнее животное, катал в автомобиле на радость прохожим и подписчикам в соцсетях.

Однако лев быстро рос, и справляться с ним становилось все тяжелей. Рацион животного с каждым месяцем расширялся, требуя от владельца все больших затрат. Симбу сначала отдали в контактный зоопарк, а потом родственники и друзья владельца львенка настояли, чтобы тот передал его в зоопарк на Садгороде.

Здесь уже живет другой «квартирный» лев – Гефест, попавший сюда также из частных рук. Адаптация хищника к новой среде обитания прошла успешно, поэтому опыт в социализации подобных животных у специалистов пока положительный.

Что касается Симбы, то его «звездная» жизнь, объективы камер, частые переезды и смены места жительства явно не пошли ему на пользу, животное и сейчас испытывает стресс, осваиваясь на новом месте. Поэтому специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы адаптация животного прошла наиболее быстро и комфортно.

Ветеринарный врач зоопарка «Садгород» рассказал корреспонденту «Комсомолки», что львенок уже начал привыкать к новому месту, однако период адаптации еще не закончился. Виктор поделился, что Симба находится в зооуголке четвертый день. Работать с ним приходится очень тесно.

- Постоянно захожу к нему, разговариваю, но бывает, что лев начинает вести себя крайне нервно, стараюсь сразу успокоить. Из восьми львят и тигров примерно одинакового возраста, он уже подружился, как минимум с двумя самками – Луной и Таей. Сейчас знакомлю его еще с белой львицей и амурской тигрицей. В будущем хочу этих малышей объединить с другими подрастающими хищниками. В планах переселить их всех в просторное жилище, которое сейчас подготавливается, – прокомментировал специалист.

По словам ветврача, претензий к состоянию здоровья нового обитателя нет. Требуется лишь корректировка его поведения. Долгое время животное содержалось в домашних условиях и находилось в тесном контакте с большим количеством людей. Лев часто передвигался на машине и вынуждено вел образ жизни неподобающий хищнику. Пользователи социальных сетей искренне надеются, что малыш теперь обретет настоящую семью и спокойствие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728655" frameborder="0"></iframe> Звезда Инстаграма переехал в новый дом.Видео: предоставлено зоопарком «Садгород»Милана СОКОЛ

– Как жалко Симбу, видно, что лев очень замкнут. Ну, теперь у него все будет хорошо, он попал в отличное место,– делятся подписчики социальной сетей на официальной странице зоопарка «Садгород».

Некоторые жители приморской столицы вспоминают первое знакомство с Симбой с болью в сердце. Так, участница одного из корпоративов, на котором побывал львенок, поделилась, что вместо радости испытала шок. По словам девушки, малыш был в сильнейшем стрессе, боялся толпы и пытался обороняться.

– Было страшно на это смотреть, очень жестоко и бесчеловечно. Это вообще не норма для диких животных,– рассказала Екатерина.

Планируется, что примерно через месяц Симба сможет поселиться в просторном вольере вместе с другими представителями породы кошачьих. Компанию маленькому королю-льву составят не только новые подружки, но и некогда домашний Гефест, а также подростки Астра, Сирона, Алекса, Сказка и Тайган.