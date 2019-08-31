Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку на Сахалине

Самолет авиакомпании «Сибирь» - рейс S7 6221 утром 31 августа совершил аварийную посадку в аэропорту «Южно-Сахалинск». Никто из пассажиров не пострадал. Обратный рейс во Владивосток будет выполнять уже другое воздушное судно, сообщает «КП – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе аэропорта «Южно-Сахалинск», по тревоге в 9:12 местного времени в аэропорту мобилизовали все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ. Однако обошлось, и в в 9:44 самолет благополучно приземлился.

Уже создана специальная комиссия, которая занимается обследованием технических неисправностей воздушного судна.

Тем временем авиакомпания «Сибирь» приняла решение о замене воздушного судна для выполнения обратного рейса S7 6222 из Южно-Сахалинска во Владивосток. Время начала регистрации - 17:30, предварительно вылет - 19:30.