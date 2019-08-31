После аварийной посадки самолета со 149 пассажирами на Сахалине обратный вылет во Владивосток задерживается до 21:30

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-31T08:57:52+03:00

Самолет из Владивостока со 149 пассажирами совершил аварийную посадку на Сахалине Фото: Александр ГЛУЗ

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Обратный рейс из Южно-Сахалинска во Владивосток авиакомпании "Сибирь" после инцидента 31 августа задерживается до 21:30, сообщает "КП - Владивосток". Утром самолет этой авиакомпании совершил аварийную посадку, ему на смену вызвали резервный борт.

Как уже сообщала "КП - Владивосток", аварийная посадка самолета Airbus А320 со 149 пассажирами и 6 членами экипажа в аэропорту Южно-Сахалинска утром 31 августа прошла благополучно. Все аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге, но их помощь не понадобилась. Предварительная причина неполадки - отказ радионавигационного оборудования самолета.

Выполнять обратный рейс будет резервный борт, который вылетел из Новосибирска. Время вылета пришлось подвинуть в расписании.

Сначала рейс S7 6222 Южно-Сахалинск - Владивосток назначили на 19:30. Однако только что "КП" получила информацию от пресс-центра аэропорта о том, что вылет перенесен на 21:30.

Регистрация на рейс начнется в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU