Латать испорченные ливнями дороги Владивостока будут до ноября

Провалившиеся люки, вспучившиеся тротуары, промоины – такой результат затянувшихся дождей в городе. Участки дорог в центре Владивостока, состояние которых вызывает нарекания как автомобилистов, так и пешеходов, осмотрели сегодня, 31 августа, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава города Олег Гуменюк.

Вместе они спустились пешком от мэрии до краевого МВД, а затем через Семеновскую площадь дошли до белого дома. По пути заглянули в яму посреди Фонтанной, в которую только за сегодня намертво угодили несколько автомобилей. А также осмотрели огромную яму на Алеутской, из-за которой уже несколько дней собирается большая пробка от Покровского парка.

В эту яму на Фонтанной улице только сегодня угодило несколько автомобилей. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края

Глава Владивостока пожаловался, что всего семь дней в августе не шел дождь, из них только четыре дня стояла солнечная погода. Масштабный объем работ, запланированный на этот месяц, провести не удалось.

- Асфальт кладут тогда, когда сухо и, даже если дождь закончился, земля просохла. Это факторы, которые влияют на качество выполнения работ. Поэтому сейчас, когда установилась погода, постараемся максимально комфортно для жителей приводить наш город в порядок, – объяснил мэр Олег Гуменюк губернатору.

Надо сказать, что дождей в августе было просто рекордное количество. Побит рекорд дождей за последние сто лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Над Владивостоком за месяц выпало более 500 мм осадков при августовской норме в 167 мм. 28 августа в Приморье введен режим ЧС регионального уровня, он распространяется на 15 муниципалитетов. Режим ЧС муниципального уровня был объявлен и во Владивостоке.

Губернатор Приморья и мэр Владивостока осматривают город. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края

По словам Олега Кожемяко, прошедшие ливни позволили сделать определенные выводы о состоянии ливневой канализации в городе, о необходимости увеличения диаметра водопропускных труб, устройства водоотводных каналов в некоторых районах.

- После проведения полной оценки ситуации, город подготовит соответствующий план мероприятий и сможет его реализовать уже в ближайшие месяцы и планово зайти на 2020 год. Чтобы год за годом обеспечить условия, при которых любые ливневые дожди не создавали бы коллапса, произошедшего в результате большого количества осадков и отсутствия нормальной ливневой канализации, – заявил губернатор.

Администрации и коммунальным службам Владивостока поставлена задача до начала ноября завершить и все мероприятия, которые были запланированы на этот год. Это ремонт дворовых территорий, работы по установке детских и спортивных площадок, благоустройству скверов и другие работы, которые были приостановлены во Владивостоке в связи с дождями.