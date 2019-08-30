Побит рекорд августовской нормы дождей во Владивостоке

Никогда еще август во Владивостоке не был настолько дождливым. Как сообщил "Комсомольской правде - Владивосток" представитель "Примгидромета", с начала месяца выпало уже более 500 мм осадков, это рекордное число за всю историю метеонаблюдений.

- Всего с 27 по 30 августа во Владивостоке выпало 197 мм осадков, при месячной норме 167 мм. За август побит рекорд - уже 507,5 мм, - сообщил Виктор Чулков.

В настоящий момент в городе действует режим ЧС. Уже девятый день сотрудники водоканала сбрасывают воду из водохранилищ, из-за этого 28 августа ушел под воду пригород Владивостока, более 60 человек провели ночь в пункте временного размещения.

Утром 30 августа в городе снова ливни и подтопления, на некоторое время был заблокирован главный выезд из города. Наблюдаются оползни и обвалы грунта.