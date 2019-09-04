«Наш мальчишка! Живой!»: в глухой тайге военные нашли подростка, пропавшего в Приморье две недели назад

Спустя 13 дней поиска пропавшего в лесу подростка нашли живым. Мальчик находился на отрезанной ливневыми дождями пасеке без связи и возможности куда-либо переместиться, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Пятнадцатилетний Василий 23 августа ушел с территории лесозаготовительной деляны, неподалеку от села Тигровое. Мальчик хотел собрать в лесу грибов, но заблудился. С тех пор волонтеры и оперативники прочищали километры глухой тайги в поисках подростка.

- Точную цифру того, сколько было человек, я даже не смогу назвать. Порядка нескольких сотен, - рассказал Антон, один из участников поиска и представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

Работали все спасатели на износ: возвращались в штаб поздно ночью полностью мокрые, а утром снова выходили на поиски. Многие срывали голоса, выкрикивая имя пропавшего мальчика. Однако самое главное, что делали все эти люди - спустя много дней безрезультатного поиска не теряли веру в то, что Василий найдется живым.

Их надежды оправдались.

- Сегодня военные на технике наткнулись на пчеловодческое хозяйство. Решили его проверить... Оказалось, что там наш мальчишка! Живой! - рассказал представитель отряда добровольцев «Примпоиск».

Пасека находится примерно в 20-25 километрах от места пропажи юноши. Это при условии, если знать дорогу и двигаться по прямой.

Только вот Василий пути не знал. Первые несколько дней бродил по лесу в поисках помощи. Пока в конце концов не набрел на пчеловодческое хозяйство. Там были люди, но не было связи. Она здесь отсутствует в пределах 10-15 километрах. Ливневые дожди размыли дороги. Жители пасеки оказались в глуши. Полностью отрезаны от внешнего мира. У них не было возможности ни выехать, ни сообщить о найденном парне.

- Из-за размытых дорог было проблематично передвигаться по тайге. Люди не могли его увезти, - сообщила Аврора Римская, представитель следственного комитета по Приморскому краю.

В Приморском крае найден пропавший 15-летний подросток.

Только сегодня, 4 сентября, юношу доставили в населенный пункт. Его уже обследовали врачи – жизни и здоровью Васи ничего не угрожает.

- Его уже везут для того, чтобы он дал пояснения, что же с ним случилось. Будет работать следователь, потому что у нас же все-таки возбуждено уголовное дело. Поэтому нужно выяснить все обстоятельства, - сообщила Аврора Римская.

Пропавшего мальчика нашли живым. Фото: Следственный комитет по Приморскому краю

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по 105 статье «Убийство» из-за безвестной пропажи подростка.

В данный момент за Василием уже выехал его отец. Совсем скоро состоится их долгожданная встреча.