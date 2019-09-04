«Сыроежки ел, спал на папоротнике и еловых ветках»: отец рассказал, как его 15-летний сын две недели выживал в лесу

Подросток Василий Ковалев пропал без вести в глухой тайге Приморского края 23 августа. Несколько дней мальчик был в лесу совершенно один, до тех пор, пока не наткнулся на единственного, на многие километры, человека – охранника пасеки. Именно там на отрезанной дождями территории пчеловодческого хозяйства его и обнаружили. Отец мальчика поделился с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток», как его сын выживал все это время.

Пятнадцатилетний Василий отправился в лес, чтобы просто нарвать грибов. Несмотря на юный возраст, мальчик гулял так не в первый раз. Он родился и вырос в деревне. Поэтому прекрасно разбирался во всех тонкостях: какими тропами можно ходить, а какими нет. Но все равно необъяснимым образом заблудился.

- Я знал, где находится склад, но прошел, получается, ниже него. Шел почти весь день, пока не стало темнеть, - рассказал Василий Ковалев.

Из дома мальчишка не взял даже еды перекусить, поэтому питался грибами, которые сам же и нашел.

- Насобирал грибы и ближе к вечеру пожарил их на костре, - вспоминает Вася.

Первые дни мальчик блуждал по лесу в поисках дороги. Видел и речки знакомые, и местность вроде узнавал, но к людям выйти так и не смог. Впоследствии следователи установят, что подросток за два дня прошел 33 километра.

Спал Вася не на голой земле. Его отец рассказал, что тот умеет собирать себе и постель, и шалаш из веток.

- Папоротник себе нарвет, да ветки еловые наломает. Уложит их на землю, постель сделает. Он же деревенский, знает, как это можно сообразить. И даже шалаш умеет с тех же веток строить, - рассказывает Андрей Ковалев, папа Васи.

Мужчина знал, что его сын может себя и прокормить, и утроить ночлег. Его волновала только безопасность ребенка, ведь по лесу бродит много диких зверей. А никакого оружия юноша с собой не прихватил.

- Вася даже нож с собой не взял, - сокрушался отец. - Я так волновался… Там же дикие звери ходили: и медведя, и следы тигра с тигренком видели. Кабанов диких много. Да всех их там хватает! Слава богу, что он к пасеке вышел.

На пчеловодческом хозяйстве о мальчике уже позаботился сторож. Ему раз в неделю хозяин пасеки привозит продукты. Но в этот раз дорогу к нему затопило, а мобильная связь там на ближайшие 15-20 километров отсутствует. Нельзя даже весточку было отправить. Вот и жили они там вдвоем больше недели. Пока военные на специальной технике не прорвались к ним в гости.

- На карте знали, что там пасека. Вот руководитель и направил военных туда проверить. А то речка же разлилась, не выехать, - рассказал Андрей Ковалев.

Только на тринадцатый день поисков Васю разыскали. Ни на один миг отец не переставал верить в том, что сын найдется.

- С божьей помощью надеялись, что выйдет. Он все-таки парень деревенский, да и как говорят: надежда умирает последней.

Андрей Ковалев попросил от своего имени поблагодарить всех тех людей, кто помогал в поисках его ребенка: это и сотрудники полиции, МЧС РФ, следователи и криминалисты СК России, волонтеры, да и просто неравнодушные граждане. Все те, кто несмотря на тяжелые погодные условия ежедневно проходили километры глухой тайги. Срывали голос к вечеру, а утром снова отправлялись на поиски. Благодаря всем этим стараниям Василий сегодня будет ночевать дома. Там, по словам его отца, мальчика очень сильно ждут.