РЭЦ поддержит экспорт высокотехнологичной продукции биотехнологической переработки на Дальнем Востоке

4 сентября 2019 года управляющий директор РЭЦ по клиентской работе Максим Кобин и генеральный директор НПГК «Арника» Людмила Текутьева подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в области развития и поддержки экспорта российской сельхозпродукции и продуктов ее биотехнологической переработки: пищевого и кормового зерна – сои, кукурузы, белков, витаминов, аминокислот, ветеринарных препаратов и пробиотиков.

Научно-производственная группа компаний «АРНИКА» – одна из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке технологий, поставок оборудования, расходных материалов и ингредиентов для мясоперерабатывающей, молочной, рыбной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности, входит в тройку крупнейших в России поставщиков концентрированных кормов и кормовых добавок.

С 1 января 2016 года компания реализует комплексный проект по созданию в Дальневосточном федеральном округе высокотехнологичных биотехнологических производств «КОРМБИОСИНТЕЗ» и «ФАРМАСИНТЕЗ» защищённых кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков и продуктов на их основе на территории опережающего развития ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ». Планируемый запуск 1-й очереди – осенью 2019 г., 2-й очереди – в 2020 г.

- Продукция компании уже востребована на рынках более 30 зарубежных государств, у этого проекта также высокий экспортный потенциал. Мы готовы предложить полный спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки, а также задействовать нашу зарубежную инфраструктуру, – сказал по итогам подписания Максим Кобин.