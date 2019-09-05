2019-09-05T05:11:10+03:00
Экономика

РЭЦ поддержит экспорт высокотехнологичной продукции биотехнологической переработки на Дальнем Востоке

Договоренности об этом достигнуты на полях ВЭФ-2019
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Соглашение о сотрудничестве было подписано на ВЭФ-2019.Соглашение о сотрудничестве было подписано на ВЭФ-2019.
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4 сентября 2019 года управляющий директор РЭЦ по клиентской работе Максим Кобин и генеральный директор НПГК «Арника» Людмила Текутьева подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в области развития и поддержки экспорта российской сельхозпродукции и продуктов ее биотехнологической переработки: пищевого и кормового зерна – сои, кукурузы, белков, витаминов, аминокислот, ветеринарных препаратов и пробиотиков.

Научно-производственная группа компаний «АРНИКА» – одна из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке технологий, поставок оборудования, расходных материалов и ингредиентов для мясоперерабатывающей, молочной, рыбной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности, входит в тройку крупнейших в России поставщиков концентрированных кормов и кормовых добавок.

С 1 января 2016 года компания реализует комплексный проект по созданию в Дальневосточном федеральном округе высокотехнологичных биотехнологических производств «КОРМБИОСИНТЕЗ» и «ФАРМАСИНТЕЗ» защищённых кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков и продуктов на их основе на территории опережающего развития ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ». Планируемый запуск 1-й очереди – осенью 2019 г., 2-й очереди – в 2020 г.

- Продукция компании уже востребована на рынках более 30 зарубежных государств, у этого проекта также высокий экспортный потенциал. Мы готовы предложить полный спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки, а также задействовать нашу зарубежную инфраструктуру, – сказал по итогам подписания Максим Кобин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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