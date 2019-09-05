«Сбербанк» и «АРНИКА» подписали соглашение на полях ВЭФ-2019

ПАО «Сбербанк» и научно-производственная группа компаний «АРНИКА» на полях ВЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Группа компаний «АРНИКА» – одна из крупнейших в России поставщиков высокотехнологичных компонентов для производства кормов, технологического оборудования и пищевых ингредиентов, имеющая четвертьвековой опыт в сфере разработки и внедрения инновационных технологий, развитии целых направлений в агропромышленном секторе.

ПАО «Сбербанк» предоставлен ГК «Арника» льготный инвестиционный кредит для реализации комплексного инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичных производств «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез», строительство которых компания успешно завершает в ТОР «Надеждинская», ДФО и которые являются частью масштабной инвестиционной программы «ГК Арника» - «Агробиоэкономический кластер» в ТОР Надеждинская, где запланировано создание до 10 предприятий глубокой переработки с общим бюджетом 18,7 млрд. рублей.

Предметом подписанного cоглашения является дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Банком и компанией в целях реализации новых проектов для АПК РФ.